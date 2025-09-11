옥주현 소속사, 미등록 과실 인정…“행정 절차 누락”

그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 소속된 기획사가 불법 운영 의혹에 휩싸인 가운데, 소속사 측이 “행정 절차 누락은 과실이지만 불법 운영을 한 것은 아니다”라며 입장을 밝혔다.
■ 소속사 “행정 절차 누락은 과실…의도적 불법 아니다”
옥주현이 소속된 TOI엔터테인먼트는 10일 입장문을 통해 “대중문화예술기획업 등록을 제때 완료하지 못한 것은 명백한 저희의 과실”이라면서도, “법적 절차를 의도적으로 회피하거나 불법적으로 회사를 운영한 것은 결코 아니다”라고 해명했다.
소속사는 “회사 설립 초기인 3년 전 등록을 준비하며 온라인 교육까지 이수했으나, 이후 행정 절차에서 누락이 발생한 것으로 파악된다”며 “현재 원인을 확인 중이며 즉시 보완 절차를 밟아 등록을 완료하겠다”고 밝혔다. 이어 “이번 일을 계기로 행정 관리에 더욱 철저를 기하겠다”고 덧붙였다.
그러면서 “일부 보도에서 제기된 ‘연락 두절’ 표현은 사실과 다르다. 공연 일정 등으로 신속히 대응하지 못했을 뿐, 소통을 회피한 사실은 없다”고 덧붙였다.
■ 미등록 시 어떤 처벌 받을 수 있나?
앞서 이날 한 매체는 옥주현이 지난해 설립한 TOI엔터테인먼트와 3년전 설립한 1인 기획사 타이틀롤이 대중문화예술기획업으로 등록되어 있지 않다고 보도했다.
대중문화예술산업발전법에 따르면, 1인 이상 개인사업자로 활동하고 있는 연예인은 대중문화예술기획업을 등록해야 한다. 이를 어길 시 2년 이하의 징역, 2000만원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0