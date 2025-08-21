동아일보

“쇼크로 몇달 못일어나”…선우용여, 美서 곗돈 사기 피해 눈물 고백

  • 뉴스1
코멘트

글자크기 설정

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 20일 공개

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
배우 선우용여가 곗돈 사기를 당하며 마음고생했던 시절을 떠올리다 눈물을 보였다.

지난 20일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘선우용여 아들이 사는 LA 풍수명당 집 최초 공개 (+곗돈 사기, 김치찌개)’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 공개된 영상에서 선우용여는 딸인 가수 출신 침구사 최연제(본명 김연재)와 함께 아들의 미국 집을 소개하다 “맨 처음 이민 왔을 때는 방 2개 아파트에 살았다, 두 남매가 고등학교 때까지 같이 잤다”는 사실을 알렸다. 이들 남매는 선우용여가 한국으로 돌아간 후 둘이서 집을 얻어 살기 시작했다고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
이에 선우용여는 “딸이 그냥 이제 취미 삼아 연기하러 가라더라”고 말했고, 딸 연재 씨는 “‘엄마 하고 싶은 거 하세요’ 그랬다”고 설명했다. 선우용여는 “그런데 그 순간엔 섭섭하더라, ‘이제 엄마가 필요 없구나’ 싶었다”고 토로했다.

이를 들은 최연제는 “그렇게 할 수밖에 없는 상황이었다, 식당이 다 망했기 때문에”라고 밝혔다. 선우용여는 “망한 게 아니라 뺏겼다”며 장사가 잘되던 식당을 건물주에게 빼앗겼던 당시를 떠올렸다.

이어 선우용여는 “그때 식당 했다가 봉제 공장했다가 했는데 그걸 고생이라고 생각을 안 했다”며 “얘네들과 같이 있으니까 그걸로 만족했다, 아무렇지 않았다”고 깊은 모성애를 드러냈다. 그러면서 “내가 모양 내는 여자도 아니었고 베벌리 힐스에서 옷을 입는 걸 부러워하는 여자도 아니었다, 싼 걸로도 만족했다”며 “그렇기 때문에 같이 있는 게 행복했다”고 털어놨다. 또한 선우용여는 “그런데 서울 가니까 하루도 쉬지 않고 일했다”면서도 “그것도 내가 하기 싫은 거면 굉장히 힘들었을 것”이라고 연기에 대한 애정을 드러냈다.

그러자 최연제는 “사실 그게 더 좋았던 게 엄마가 식당할 때 제가 거기서 일을 많이 했다”고 운을 뗀 후 “당시 엄마가 계 같은 걸 해서 사기를 당했다, 운전하고 가다가 그 얘기를 듣고 ‘아악’ 하더라, 너무 쇼크받아서 몇 달 동안을 못 일어났다”고 전했다. 제작진은 왜 미국에서도 곗돈을 부었냐고 의문을 표했고, 최연제는 “당시 다 믿는 사람이었고 엄마 혼자 한 게 아니었다”며 “엄마가 쇼크를 받았고 아빠가 그분을 찾았다, 중요한 건 그 사람이 빈털터리였다더라”고 밝혔다.

이를 들은 제작진은 “돈을 숨겨놓은 것 아니냐”고 물었지만, 선우용여는 “그 사람 집까지 가봤다, 14평짜리에서 애 넷 데리고 살더라”며 “그래서 ‘내 얼굴 알죠? 언제든 돈 벌면 연락하라’고 했는데 그렇게 끝이었다, 그래서 ‘이런 걸 하면 안 되겠구나’ 처음 무섭게 공부했다”고 고백했다. 이어 선우용여는 “휴지 좀 줘라”라며 눈물을 훔치는 모습도 보였다.

이어 최연제는 “이 말을 왜 하냐 하면 그때 엄마가 부엌에서 고생하는 모습을 자식이 보면 가슴이 안 아플 수가 없더라”며 “그런데 오히려 엄마가 밝게 웃으며 연기 활동 다시 하는 그 모습이 너무 좋더라, 천직은 따로 있다는 걸 거기서 느꼈다”고 전했다.

(서울=뉴스1)
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0