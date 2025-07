日 오사카 오죠 갱 ‘스월파’ 우승…국가대항전 최종 1위

‘월드 오브 스우파’

Mnet ‘월드 오브 스트릿 우먼 파이터’ 캡처

지난 22일 오후 10시에 방송된 Mnet 예능 프로그램 ‘월드 오브 스트릿 우먼 파이터’(‘WSWF’)에서는 최종 우승 크루를 가리는 파이널 생방송 무대가 펼쳐졌다. 파이트 저지로 박진영, 마이크 송, 알리야 자넬, 사위티가 함께했다.호주의 에이지 스쿼드(AG SQUAD), 미국의 모티브(MOTIV), 일본의 오사카 오죠 갱(OSAKA Ojo Gang) 세 크루가 나라를 대표하는 여섯 크루의 경쟁 끝에 대망의 파이널 생방송 무대에 진출했다. 파이널 무대는 총 2개의 메인 미션과 가산점이 주어지는 피날레 스테이지로 진행된 가운데, 사전 투표 30%에 실시간 투표 70%, 피날레 스테이지 가산점을 반영해 점수를 최종 집계했다.첫 번째 메인 미션은 ‘OST 미션’으로 각 크루는 ‘WSWF’ 오리지널 테마곡을 크루에 맞게 편곡해, ‘스우파’ 여정 속 인상 깊었던 한 장면을 춤에 넣어 무대를 꾸미는 미션이다. 에이지 스쿼드는 이즈나(izna)의 ‘SASS (Prod. THE HUB)’, 모티브는 애쉬 아일랜드(ASH ISLAND)의 ‘Always a Good Time (Prod. THE HUB)’, 오사카 오죠 갱은 성한빈의 ‘CHAMPION (Prod. THE HUB)‘으로 무대를 꾸몄다.두 번째 메인 미션은 ’크루 아이덴티티 미션‘으로 각 크루는 크루만의 고유한 색, 스타일, 정체성을 퍼포먼스에 오롯이 담아내며 다채로운 무대를 선사했다. 이어 박진영과 함께한 피날레 스테이지에서는 최종 안무가 채택된 에이지 스쿼드가 가산점을 획득했다.모든 점수를 합산한 최종 결과 오사카 오죠 갱(이부키 루 하나 쿄카 쥰나 미나미 우와)이 우승의 영광을 안았다. 2위에는 에이지 스쿼드(카에아 카이라 다니카 알리샤 루시베이비 바네사 칼리스 알리야), 3위에는 모티브(말리 판타이예 벨라 케이디 니샤 로지스틱스 애비)가 각각 이름을 올렸다.

리더 이부키가 "진짜 너무 감사합니다"라고 한국어로 감사 인사를 전한 뒤, "오늘까지 열심히 해서 정말 다행인 것 같다, 이건 저희의 청춘이었다, 다들 같이 즐겨주셨다면 정말 감사할 것 같아요"라고 우승 소감을 밝혔다.