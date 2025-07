제니, ‘라이크 제니’ 美 빌보드 ‘2025년 최고의 K팝 노래’ 선정

OA엔터테인먼트(ODDATELIER) 제공

21일(현지시각) 미국 빌보드가 발표한 ‘2025년 최고의 K팝 노래 25곡: 평론가가 추천한 노래’(The 25 Best K-Pop Songs of 2025 (So Far): Critic’s Picks) 리스트에 따르면, 제니의 첫 번째 솔로 정규 ‘루비’(Ruby)의 타이틀곡 ‘라이크 제니’(like JENNIE)가 1위로 선정됐다.빌보드는 “‘라이크 제니’는 단순히 빌보드 ‘핫100’과 ‘팝 에어플레이’ 히트곡이 아닌 차세대 잇걸로서 지위를 확고히 하는 2분간의 파워풀한 곡”이라고 소개하며 “모든 부정적인 이야기를 뒤집어버리는 제니의 날카로운 랩은 자신의 경력에서 가장 자신감 넘치는 랩을 선보인다”라고 분석했다.앞서 제니는 ’라이크 제니‘로 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 2025년 상반기 ’글로벌 임팩트 리스트‘(Global Impact List)에서도 1위를 차지했고, 해당 리스트에 ’라이크 제니‘를 포함한 9곡을 올리며 독보적인 글로벌 위상을 입증했다.(서울=뉴스1)