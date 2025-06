제이홉, 빌보드 ‘핫100’ K팝 솔로 최다 진입 8곡…‘킬린 잇 걸’ 40위 자체 최고

‘스위트 드림스’ ‘모나리자’로 이어진 솔로 프로젝트 성공적 마무리

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 제이홉(정호석)이 팀이 데뷔 12주년을 맞은 13일 오후 경기 고양 고양종합운동장에서 월드투어 앙코르 콘서트 ‘제이홉 투어 ’호프 온 더 스테이지‘ 파이널(j-hope Tour ’HOPE ON THE STAGE‘ FINAL)’을 펼치고 있다. (사진 = 빅히트 뮤직 제공) 2025.06.13. 고양=뉴시스

23일(현지시간) 빌보드 소셜 미디어에 따르면, 제이홉이 지난 13일 발매한 신곡 ‘킬린 잇 걸(Killin’ It Girl)(feat. GloRilla)‘이 28일 자 ’핫100‘에서 40위를 차지했다.제이홉은 이에 따라 ’핫100‘에 여덟 곡을 올리며 해당 차트 K팝 솔로 최다 진입 신기록을 새로 썼다. ’킬린 잇 걸‘ 전까지는 해당 차트에 일곱 곡을 올려 방탄소년단 동료인 정국과 타이 기록이었다.제이홉은 앞서 지난 2019년 라틴계 미국 가수 베키 지와 함께 한 ’치킨 누들 수프(CHICKEN NOODLE SOUP)‘로 81위, 2022년 7월 발매한 첫 공식 솔로 앨범 ’잭 인 더 박스‘ 더블 타이틀곡이자 선공개곡인 ’모어(MORE)‘로 82위, 타이틀곡 ’방화‘(Arson)’로 96위를 차지했다. 2023년 3월 ‘온 더 스트리트(on the street)’(with J. Cole)‘로 60위에 걸렸다.3월 초엔 제이홉이 피처링 한 미국 래퍼 돈 톨리버(Don Toliver)의 신곡 ’LV 백(Bag)(feat. Pharrell Williams & j-hope of BTS)‘이 83위로 데뷔했다. 지난 3월 공개한 ’스위트 드림스‘는 ’핫100‘에서 66위를 차지했다. 같은 달 내놓은 ’모나리자‘는 ’핫100‘에서 65위로 데뷔했다.

’킬린 인 걸‘은 중독성 강한 후크가 인상적인 힙합(Hip Hop) 장르다. 첫눈에 반한 상대에게 빠져든 벅찬 설렘을 솔직하게 풀어냈다. 미국 인기 래퍼 글로릴라(GloRilla)가 힘을 실었다.제이홉은 특히 ’킬린 잇 걸‘로 자체 최고 기록을 연달아 쓰며 올해 ’스위트 드림스‘ ’모나리자‘ 이번 ’킬린 잇 걸‘로 이어지는 3연속 솔로 싱글 프로젝트를 성공적으로 마무리하게 됐다.제이홉은 지난 13~14일 경기 고양 고양종합운동장에서 월드 투어 ’‘호프 온 더 스테이지’ 파이널‘을 열고 첫 솔로 월드 투어를 성료했다. 전 세계 16개 도시에서 총 33회 공연하며 누적 관객 52만4000명을 끌어모았다.[서울=뉴시스]