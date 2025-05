ⓒ뉴시스

30일 ASEA 사무국에 따르면, 이들은 지난 28~29일 일본 요코하마시 K아레나 요코하마에서 열린 ‘아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2025 프레젠티드 바이(presented by) 조조타운’에서 각각 대상에 해당하는 상을 차지했다.에스파는 첫째 날 두 개의 대상인 아티스트 오브 디 이어(ARTIST OF THE YEAR), 송 오브 디 이어(SONG OF THE YEAR)를 받았다. 본상인 더 플래티넘(THE PLATINUM)까지 3관왕을 안았다.아이들은 두 번째 날에 대상인 레코드 오브 디 이어(RECORD OF THE OF THE YEAR), 본상인 더 플래티넘(THE PLATINUM), 글로벌 케이팝 리더(GLOBAL K-POP LEADER)까지 총 3개의 트로피를 거머쥐었다.[서울=뉴시스]