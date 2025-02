블핑 제니 ‘루비’로 무한 스펙트럼 예고…샘플러 영상 공개

블랙핑크 제니(앨범 샘플러 영상 캡처)

27일 제니는 자신의 공식 유튜브 채널을 통해 오는 3월 7일 발매되는 첫 번째 솔로 정규 앨범 ‘루비’(Ruby) 앨범 샘플러 영상을 게재했다.앨범 샘플러 영상은 강렬한 빨간색 꽃이 피며 몽환적인 분위기를 자아내는 ‘제인 위드 에프케이제이’(JANE with FKJ)를 시작으로 ‘러브 행오버 (Love Hangover) (feat. 도미닉 파이크)’, ‘핸들바 (Handlebars) (feat. 두아 리파)’, ‘필터’(Filter), ‘젠’(ZEN), ‘스타라이트’(Starlight), ‘F.T.S.’(에프.티.에스), ‘라이크 제니’(like JENNIE)까지 총 8곡의 하이라이트 음원 일부가 담겨 있다.이번 ‘루비’에는 ‘인트로 : 제인 위드 FKJ’, ‘스타트 어 워’(start a war), ‘핸들바 (feat. 두아 리파)’, ‘위드 더 아이이(with the IE) (웨이업)(way up)’, ‘엑스트라L(ExtraL) (feat. 도이치)’, ‘만트라’(Mantra), ‘러브 행오버 (feat. 도미닉 파이크)’, ‘젠’, ‘댐 라이트 (Damn Right) (feat. 차일디시 감비노, 칼리 우치스)’, ‘F.T.S.’, ‘필터’(Filter), ‘서울 시티’(Seoul City), ‘스타라이트’(Starlight), ‘트윈’(twin) 등 총 15곡이 수록됐다.제니는 정규 앨범 발매를 앞두고 수록곡 ‘젠’ 뮤직비디오와 ‘러브 행오버 (feat. 도미닉 파이크), ’엑스트라L (feat. 도이치)‘ 음원을 선공개하는 과감한 프로모션으로 연일 주목받고 있다. 타이틀곡은 아직도 베일에 감추어진 가운데, 제니의 무한한 음악적 스펙트럼을 예고한 신보에 기대감이 나날이 높아지고 있다.

