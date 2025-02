지드래곤, 美 음악 축제 ‘헤드 인 더 클라우드’ 헤드라이너

ⓒ뉴시스

6일 지드래곤 소속사 갤럭시 코퍼레이션 등에 따르면, 지드래곤은 오는 5월31일~6월1일(현지시간) 미국 캘리포니아 패서디나 로즈볼의 브룩사이드(Brookside at the Rose Bowl in Pasadena)에서 열리는 ‘헤드 인 더 클라우드 로스앤젤레스 2025’(HEAD IN THE CLOUDS LOS ANGELES 2025·HITC LA 2025) 간판 퍼포머로 출연한다.‘HITC LA 2025’는 아시아계 미국 엔터사 88라이징(88Rising)이 수년전부터 아시아계 아티스트를 미국에 소개하기 위해 펼치고 있는 글로벌 페스티벌이다.11년5개월 만인 오는 25일 발매하는 세 번째 정규 앨범 ‘위버멘쉬(Übermensch)’ 수록곡 중심으로 무대를 꾸밀 것으로 보인다.이와 함께 이번 페스티벌엔 한국계 호주 가수 겸 비주얼 디렉터 디피알 이안(DPR IAN)도 출연한다. DPR 이안은 2021년, 2023년에 이어 세 번째 출연이다. 디피알 크림(DPR CREAM), 디피알 아틱(DPR ARTIC) 등 DPR 크루들도 나온다.또한 재결성해 투어 중인 그룹 ‘투애니원(2NE1)’, R&B 싱어송라이터 딘(DEAN)도 라인업에 포함됐다.