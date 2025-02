버추얼 아이돌 플레이브, 24시간내 1100만 스트리밍…역대 최고

플레이브(블래스트 제공)

지난 3일 발매된 플레이브 세 번째 미니앨범 ‘칼리고 파트1’(Caligo Pt.1)은 국내 음원 사이트 멜론에서 발매 후 24시간 만에 1100만 스트리밍(총 1132만9400회)을 달성했다. 기존 1위 기록인 972만 회를 넘어서며 멜론에서 발매된 전체 앨범 중 최고 스트리밍 횟수를 보유한 밀리언스 앨범에 등극했다.두 번째 미니앨범 ‘아스테룸 : 134-1’(ASTERUM : 134-1)이 24시간 내 500만 스트리밍에 달성한 이후 또다시 세워진 유의미한 기록이다.이번 앨범 타이틀곡 ‘대시’(Dash)는 멜론 톱100 차트 1위를 기록했으며, ‘리즈’(RIZZ), ‘크로마 드리프트’(Chroma Drift), ‘12:32 (A to T)’, ‘아일랜드’(Island) 4곡 역시 차트 최상위권에 머물고 있다. 발매와 함께 공개된 ‘대시’ 뮤직비디오는 지난 4일 오후 2시 기준 유튜브 인기 급상승 동영상 1위에 올랐다.플레이브 세 번째 미니앨범 ‘칼리고 파트1’은 디지털 싱글 ‘펌프 업 더 볼륨!’(Pump Up The Volume!) 이후 5개월여 만의 신보이다. 플레이브의 시작을 알리는 서막이었던 ‘아스테룸(ASTERUM) 3부작’에서 한 발짝 더 나아가 독창적인 세계관을 한층 깊이 보여주는 새로운 챕터이다. 록, 힙합, R&B, 발라드, 시티팝 등 다양한 장르의 5곡으로 구성됐으며 멤버들이 작곡, 작사, 안무, 프로듀싱에 참여해 자체 제작 아이돌의 면모를 드러냈다.(서울=뉴스1)