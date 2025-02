베이비몬스터, ‘빌리어네어’ 퍼포먼스 비디오 포스터 공개 ‘고혹’

베이비몬스터

YG엔터테인먼트는 4일 공식 블로그에 ‘빌리어네어’ 퍼포먼스 비디오 티저를 올렸다. 화이트톤의 플라멩코 착장에 블랙 액세서리로 포인트를 줘 일곱 멤버들의 고혹적 아우라를 더욱 극대화하는 이미지다.해당 초상은 앞선 서울 콘서트에서 처음 베일을 벗었던 ‘빌리어네어’ 퍼포먼스 비디오 속 메인 비주얼을 활용한 터라 팬들의 반응이 더욱 뜨겁다. 당시 베이비몬스터는 섬세한 춤선과 함께 의상에 달린 끈을 통해 그루비한 매력을 극대화하며 호평받았다.베이비몬스터는 작년 11월 정규 1집 ‘드립’(DRIP)을 발매한 뒤 식지 않는 글로벌 인기를 자랑 중이다. 특히 이들은 선공개곡 ‘포에버’(FOREVER)와 더블 타이틀곡 ‘드립’, ‘클릭 클락’(CLIK CLAK)을 비롯 수록곡 ‘러브 인 마이 하트’(Love In My Heart)·‘리얼리 라이크 유’(Really Like You)·‘빌리어네어’ 등 무려 6편의 뮤직비디오를 제작하는 매우 이례적인 프로모션을 진행하며 폭발적 호응을 이끌어 내고 있다.(서울=뉴스1)