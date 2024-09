블랙핑크 ‘하우 유 라이크 댓’, K팝 안무 영상 최초 ‘17억 뷰’

ⓒ뉴시스

24일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 블랙핑크의 ‘하우 유 라이크 댓’ 안무 영상은 이날 오전 2시께 유튜브 조회수 17억 회를 넘어섰다. 지난 2020년 7월 6일 공개된 지 약 4년 2개월 만이자, 안무 영상으로는 K팝 최초 기록이다.블랙핑크는 명실상부 ‘유튜브 퀸’으로 군림하며 K팝 걸그룹 역사에 굵직한 발자취를 남기고 있다. 이들의 공식 유튜브 채널 내 17억 뷰 이상의 영상만 총 4편이다. ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’(22억 뷰), ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’(20억 뷰), ‘붐바야’(17억 뷰) 뮤직비디오가 같은 조회수를 달성했었다.‘하우 유 라이크 댓’은 어떤 상황에도 굴하지 않고 높이 비상하자는 메시지를 담았다. ‘2020 미국 MTV 비디오 뮤직 어워즈’에서 ‘올여름 최고의 곡(Song of The Summer)’을 받았다. 같은 해 유튜브가 선정한 ‘글로벌 톱 서머 송(Global Top Summer Song)’에서도 정상을 꿰찼다.음원 성적도 막강했다. 이 노래는 당시 국내 차트 ‘퍼펙트 올 킬’은 물론 스포티파이 글로벌 톱50 차트에서 2위, 영국 오피셜 싱글 톱100과 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 각각 20위와 33위를 차지했다.한편 지금까지 총 47편의 억대뷰 영상을 배출한 블랙핑크는 유튜브 내 여전한 저력을 과시 중이다. 공식 유튜브 채널 구독자 수는 전 세계 남녀 아티스트 통틀어 최다 수치인 9480만 명 이상이다. 콘텐츠 누적 조회수는 367억 회를 넘어섰다. 이들은 오는 2025년 완전체 컴백을 비롯 월드투어로 팬들을 찾아온다.[서울=뉴시스]