한소희와 전종서(전종서 SNS 갈무리)

배우 한소희와 전종서가 안전벨트 미착용 논란에 휘말린 가운데, 전종서가 직접 해명했다.전종서는 16일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 “안전벨트 했어요, 걱정 마세요”라고 글을 올렸다.전종서 소속사 앤드마크 관계자도 이날 뉴스1에 “안전벨트를 착용한 게 맞고 사진이 착용 안 한 것처럼 찍힌 것 같다”고 설명했다.전종서는 “이 소녀와 함께 드라이브 스루”(drive through with this girl)라고 덧붙였으며 한소희는 별다른 말 없이 음표 이모티콘을 함께 게재했다.두 사람은 절친한 모습을 드러내 눈길을 끈 가운데, 사진상 안전벨트를 착용하지 않은 것처럼 보여 논란이 됐다. 이에 전종서가 재빨리 해명에 나섰다.한편 한소희는 올 하반기 넷플릭스 시리즈 ‘경성크리처 시즌2’로 전세계 시청자들과 만나며, 전종서는 티빙 오리지널 ‘우씨왕후’에 출연한다.