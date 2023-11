美 지미팰런쇼 나선 BTS 정국 “‘세븐’ 이렇게 성공할줄 몰랐다”

방탄소년단 정국 / 빅히트 뮤직 제공

방탄소년단 멤버 정국이 미국 NBC 인기 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 이하 ‘지미 팰런쇼’)에서 글로벌 팝스타 다운 활약을 펼쳤다.정국은 7일(이하 한국시간) ‘지미 팰런쇼’에 출연해 유창한 영어 실력을 뽐내며 인터뷰를 가졌고, 솔로 앨범 ‘GOLDEN’의 타이틀곡 ‘Standing Next to You’ 퍼포먼스를 선보여 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다. 이 퍼포먼스가 대중을 대상으로 하는 미국 공중파 TV 프로그램에서 공개된 것은 이번이 처음이다.쇼 진행자 지미 팰런은 정국의 신보, 솔로 싱글 ‘Seven’(feat. Latto)으로 세운 스포티파이 역대 최단 10억 스트리밍 달성 기록, 미국 음반산업협회(RIAA) 플래티넘 인증 등 ‘글로벌 팝스타’ 정국의 행보를 집중 조명했다. 정국은 이 같은 성적을 예상했는지 묻는 질문에 “자신감은 있었지만 솔직히 이렇게까지 될 줄 몰랐다, 아미 분들께 정말 감사드리고, 아미가 없었으면 이루지 못했을 성과라고 생각한다”라고 답했다.또 정국은 ‘GOLDEN’이라는 앨범명에 대해 “저와 ‘황금’은 연관이 크다. 지금까지 걸어온 시간들이 다 ‘황금’ 같아서 앨범 이름을 고민할 때 ‘GOLDEN’밖에 생각이 안 났다”라고 설명했고, 앨범의 다채로운 구성에 대해서는 “다양한 장르를 소화하는 아티스트가 되고 싶다”라고 덧붙였다.정국은 신보 타이틀곡 ‘Standing Next to You’의 무대로 이날 출연의 대미를 장식했다. 공식 뮤직비디오의 배경인 터널을 연상시키는 황금빛 조명이 켜지자 현장 분위기는 뜨겁게 달아올랐다. 정국은 스탠딩 마이크를 활용한 퍼포먼스로 시선을 집중시켰고 관객들은 그의 화려한 무대 매너, 댄서들과의 완벽한 호흡에 열광했다. 정국은 파워풀한 안무에도 불구하고 흔들림 없는 라이브로 ‘완성형 퍼포먼스’의 정점을 선보였다.한편 정국은 오는 8일 미국 NBC 대표 모닝쇼 ‘투데이 쇼’(TODAY)의 ‘시티콘서트 시리즈’(CitiConcert Series)에 출연해 투데이 플라자(TODAY Plaza)에서 단독 야외 공연을 펼칠 예정이다.(서울=뉴스1)