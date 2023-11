방탄소년단 정국, 2주 연속 英 싱글차트 두 곡 진입

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 멤버 정국이 영국 오피셜 싱글차트에서 2주 연속 두 곡을 순위권에 올렸다.3일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 정국이 지난달 20일 공개한 ‘투 머치(TOO MUCH)’는 오피셜 싱글 ‘톱 100’ 최신 차트(3일~9일)에서 28위를 차지했다. 지난 주 해당 차트에 10위로 데뷔한 뒤 2주 연속 상위권이다. 호주 래퍼 더 키드 라로이(The Kid LAROI), 영국의 래퍼 센트럴 시(Central Cee)와 협업한 곡이다.이와 함께 정국의 두 번째 공식 솔로 싱글 ‘3D(feat. Jack Harlow)’는 차트에서 여전히 활약 중이다. 지난 주 43위에서 15계단 떨어진 58위를 차지했지만 6주 연속 톱 60위를 지켰다. 정국은 3일(한국시간) 첫 솔로 앨범 ‘골든(GOLDEN)’을 발매한 만큼, 오피셜 차트에서 K팝 가수 신기록 행진을 이어갈 것으로 보인다.이와 별개로 독일 베를린을 기반으로 활동하는 DJ 겸 디자이너 페기 구의 ‘(잇 고즈 라이크) 나나나((It Goes Like) Nanana)’는 이번 주 오피셜 싱글 차트 톱 100에서 49위를 차지하며 20주째 톱50을 지켰다.한편 미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트의 앨범 ‘1989(테일러스 버전(Taylor’s Version))‘가 이번 주 오피셜 앨범차트 톱100 1위를 차지했다. 2014년 발표한 음반 ’1989‘의 재녹음반으로 18만4000 유닛을 기록했다. 9년 전 발매한 원래 음반의 판매량은 9만 유닛이었다. 이번에 재녹음반이 2배가량 많이 팔린 셈이다. ’1989(테일러스 버전)‘ 수록곡 ’이즈 잇 오버 나우(IS IT OVER NOW)‘(테일러스 버전)가 이번 주 오피셜 싱글 톱100 1위다.[서울=뉴시스]