방탄소년단 지민 “앞으로 하고 싶은 게 더 많아졌다”…앨범 ‘페이스’ 다큐

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 지민이 깊은 내면의 이야기를 꺼낸다.11일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 지민은 오는 23일 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스(Weverse)에서 독점으로 자신의 다큐멘터리 ‘지민스 프로덕션 데이(Jimin’s Production Diary)‘를 공개한다.지난 3월24일 발매된 지민의 첫 솔로 앨범 ’페이스(FACE)‘의 작업기를 담은 하이브 오리지널 다큐멘터리이다. 지민은 솔로 앨범을 준비하면서 느낀 감정과 고민, 작업 과정을 이번 영상에 꾸밈없이 기록했다고 빅히트 뮤직은 전했다.본편에 앞서 공개된 티저 영상에는 곡 작업에 몰두한 지민의 모습이 담겼다. 그는 어두운 작업실에서 노래가 탄생하는 과정을 생생하게 보여주며 “앨범이라는 게 단순하게 생각할 것이 아니더라. 앞으로 뭘 해야 될지 조금 더 명확하게 된 계기가 된 것 같다”라고 털어놨다. 영상은 “앞으로 하고 싶은 게 더 많아졌다. 할 수 있어”라고 스스로를 다독이는 지민의 목소리로 마무리된다.앞서 방탄소년단 다른 멤버 제이홉(정호석)과 슈가(민윤기) 역시 각각 다큐멘터리 ’제이홉 인 더 박스(j-hope in the box)‘와 ’슈가: 로드 투 디-데이(suga: road to d-day)‘를 글로벌 OTT 디즈니 플러스(+)에 공개하며 음악가로서 속 얘기를 털어놨다.’지민스 프로독션 데이‘는 오는 13일 메인 예고편이 나오고 14일 예약 판매가 개시된다. 18일에는 리릭 비디오와 새로운 버전의 포스터 등이 순차적으로 공개된다.[서울=뉴시스]