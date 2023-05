베리베리 ‘크레이지 라이크 댓’ MV 티저 공개…극과 극 매력 선사

그룹 ‘베리베리’가 신곡 ‘크레이지 라이크 댓(Crazy Like That)’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.10일 소속사 젤리피쉬엔터테인먼트에 따르면 베리베리는 이날 SNS을 통해 오는 16일 오후 6시 발매될 일곱 번째 미니 앨범 ‘리미널리티 - EP.드림(Liminality - EP.DREAM)’의 타이틀곡 ‘크레이지 라이크 댓(Crazy Like That)’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개하며 컴백에 박차를 가했다.공개된 영상에는 베리베리의 극과 극 매력이 담겨있어 시선을 사로잡았다. 세미 정장 착장으로 테이블에 앉아 꼼꼼하게 계획을 세우는 모습에서는 지적인 남성미를 느끼게 했으며, 자유분방한 느낌으로 멤버들이 함께 달려나가는 모습에서는 에너제틱한 느낌을 전해 반전 매력을 뽐냈다.티저 속 ‘드림(DREAM)’이라는 단어가 적힌 돌은 베리베리가 이번 앨범을 통해 전하고자 하는 키워드를 명확히 드러냈다. 영상 말미에 ‘쉴 틈 없이 달려 미친듯이 like a fire’라는 가사와 멜로디 일부가 공개되며 강렬한 인상을 남겨 신곡과 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 배가시켰다.베리베리의 일곱 번째 미니 앨범 ‘리미널리티 - EP.드림’의 타이틀곡 ‘크레이지 라이크 댓’은 인더스트리얼 테크노(Industrial Techno)와 UK 개러지(UK Garage) 장르를 팝적으로 풀어낸 곡으로, 일렉트로닉한 베이스 사운드에 베리베리의 감미로운 보컬이 어우러져 몽환적인 분위기를 자아낸다.베리베리는 지난 6일 신곡 ‘크레이지 라이크 댓’ 리릭 스포일러 영상을 공개, 꿈을 향한 열정을 전하며 독보적인 콘셉트와 한층 업그레이드된 무대로 돌아올 것을 예고했다. 더불어 현재 행복을 중요시하는 ‘플레이(PLAY)’ 버전의 오피셜 사진과 미래를 위한 계획을 중요시하는 ‘플랜(PLAN)’ 버전의 오피셜 사진을 연이어 공개했다.이처럼 ‘꿈’이라는 같은 목표를 향해 나아가지만 계획형과 행동형으로 나뉜 매력을 표현할 베리베리가 전할 ‘역대급 무대’에 글로벌 팬들의 기대감은 나날이 고조되고 있다.베리베리의 이번 일곱 번째 미니 앨범 ‘리미널리티 - EP.드림’은 타이틀곡 ‘크레이지 라이크 댓’을 비롯해 ‘쥬이시 쥬이시(JUICY JUICY)’, ‘레인코트(Raincoat)’, ‘스마일 위드 유(Smile With You ( ))’, CD에서만 공개되는 ‘땡큐, 넥스트?(Thank you, NEXT?) (CD Only)’까지 총 5곡이 수록된다.[서울=뉴시스]