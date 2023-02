아이브, ‘애프터 라이크’로 美 빌보드 23주 연속 차트인…글로벌 인기

아이브. 스타쉽엔터테인먼트 제공

걸그룹 아이브(IVE)가 또 빌보드 차트에 진입하며 장기 흥행을 이어갔다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 1월31일(이하 현지시각) 발표한 최신 차트(2월4일 자)에 따르면 아이브는 세 번째 싱글 타이틀곡 ‘애프터 라이크’(After LIKE)로 빌보드 글로벌(미국 제외)(Billboard Global Excl. U.S. / 최고 순위 9위) 차트에서 149위를 기록해 23주 연속 차트인에 성공했다.앞서 아이브는 첫 번째 싱글 타이틀곡 ‘일레븐’(ELEVEN)으로 데뷔 2주 만에 빌보드 차트에 처음 등장한 이후 ‘러브 다이브’(LOVE DIVE)와 ‘애프터 라이크’로 빌보드 내 다양한 차트에 이름을 올렸다.빌보드 ‘히트 오브 더 월드’(HITS OF THE WORLD) 한국 차트(South Korea Songs)에서도 ‘애프터 라이크’가 8위로 23주째 차트인에 성공했고, ‘러브 다이브’가 10위에 자리해 40주째 해당 차트에 랭크되는 등 꾸준하게 상위권을 장악하며 여전한 음원 파워를 보여줬다.좀처럼 식지 않는 글로벌 인기를 보여주고 있는 아이브가 2023년에도 빌보드 다수의 차트에 이름을 올리며 강력한 영향력을 발휘할 수 있을지 이목이 집중되고 있다.한편, 아이브는 오는 2월 11~12일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 첫 번째 팬콘 ‘더 프롬 퀸즈’(The Prom Queens)를 개최한다.(서울=뉴스1)