방탄소년단, 최근 10년간 빌보드 ‘핫100’ 1위곡 최다 보유자

글로벌 수퍼 그룹 ‘방탄소년단(BTS)이 명실상부 ’21세기 팝 아이콘‘의 위상을 입증했다.미국 빌보드는 최근 공식 소셜 미디어를 통해 지난 10년간 빌보드 메인 싱글 차트 ’핫 100‘ 1위에 가장 많은 곡을 올린 아티스트가 방탄소년단이라고 전했다.방탄소년단은 이 기간에 6곡을 ’핫 100‘ 정상에 올렸다. 드레이크(5곡), 아리아나 그란데와 테일러 스위프트(각 4곡), 저스틴 비버와 니키 미나즈(각 3곡)가 뒤를 이었다.방탄소년단은 ’다이너마이트(Dynamite)‘(3회)로 한국 가수 최초 ’핫 100‘(2020년 9월 5일 자) 1위에 오른 뒤 같은 해 ’새비지 러브(Savage Love)‘ 리믹스 버전(1회)과 ’라이프 고즈 온(Life Goes On)‘(1회)도 정상에 올려놓았다.작년엔 ’버터(Butter)‘(10회)와 ’퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)‘(1회), 콜드플레이 협업곡 ’마이 유니버스(My Universe)‘(1회)까지 방탄소년단은 여섯 곡으로 총 17회 ’핫 100‘ 정상을 찍었다.’핫100‘ 역사를 통틀어 진입과 함께 1위로 직행한 ’핫샷‘ 데뷔곡 보유 순위에선 2위다. 피처링 곡인 ’새비지 러브‘ 리믹스를 제외한 나머지 곡 모두가 ’핫100‘에 1위로 데뷔한 것이다. 해당 분야 톱은 트레이크가 7곡으로 최다 기록을 보유하고 있다. 테일러 스위프트, 아리아나 그란데가 해당 집계에서 방탄소년단과 동률이다.또 방탄소년단은 10곡 이상을 빌보드 ’핫 100‘ 톱10에 올린 첫 한국 아티스트다. ’온‘ 4위, ’작은 것들을 위한 시‘ 8위, ’페이크 러브‘ 10위, 보컬라인이 참여한 베니 블랑코의 ’배드 디시전스(Bad Decisions)‘ 10위 등의 ’핫100‘ 기록을 가지고 있다.지난달 28일 발매된 방탄소년단의 맏형 진의 첫 공식 솔로 싱글 ’디 아스트로넛(The Astronaut)‘은 곧 공개될 12일 자 ’핫100‘에 진입할 것으로 보인다. 최근 ’핫100‘을 테일러 스위프트가 장악하고 있어 톱10은 힘들 것으로 보이지만 해당 차트 입성은 무난할 것으로 보인다.방탄소년단은 ’핫100‘ 외에도 빌보드 차트에서 꾸준한 인기를 얻고 있다. 지난 6월 발매한 앤솔러지 앨범 ’프루프(Proof)‘가 최신 차트(11월5일 자)에서 메인 앨범 차트 ’빌보드 200‘ 52위에 자리하며 20주 연속 차트인했다. ’월드 앨범‘ 3위, ’톱 커런트 앨범 세일즈‘ 24위, ’톱 앨범 세일즈‘ 28위를 차지했다.’글로벌 200‘에선 멤버 정국과 미국 싱어송라이터 겸 프로듀서 찰리 푸스의 협업곡 ’레프트 앤드 라이트(Left and Right)‘가 78위, ’다이너마이트(Dynamite)‘가 175위에 랭크됐다. ’글로벌(미국 제외)‘에서는 ’레프트 앤드 라이트‘가 73위, ’다이너마이트‘가 128위, ’마이 유니버스(My Universe)‘가 134위, ’버터(Butter)‘가 176위에 자리했다.[서울=뉴시스]