‘컴백’ 블랙핑크 ‘마지막처럼’ 뮤비도 12억뷰 돌파

블랙핑크(YG엔터테인먼트 제공)

‘핑크 베놈’으로 돌아온 그룹 블랙핑크가 ‘마지막처럼’으로 12억 뷰 기록을 달성했다.22일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 2017년 발표곡 ‘마지막처럼’ 뮤직비디오는 지난 21일 오후 6시46분께 유튜브에서 조회수 12억 회를 돌파했다.이는 공개된 지 약 5년1개월 만이다. YG 측은 “최근 조회수 증가 추세가 가파랐다”라며 “블랙핑크의 컴백 전후 유튜브 구독자 수(현재 7820만 명 이상)가 150만 명 가까이 급증한데다 휴가 시즌이 맞물린 덕”이라고 분석했다.중독성 있는 리드 신스와 로맨틱한 가사가 특징인 ‘마지막처럼’은 2017년 미국 빌보드가 꼽은 ‘올여름을 강타한 유튜브 최고의 곡 톱 25’에 이름을 올렸다. 또 그해 ‘전 세계에서 가장 많은 사랑을 받은 K팝 비디오’로 선정되기도 했다. YG 측은 계절적 요인도 한몫했다고 봤다.이번 ‘마지막처럼’ 뮤직비디오를 더해 블랙핑크는 유튜브에서 12억뷰 이상 영상 콘텐츠를 총 5편 보유하게 됐다. 앞서 ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’ (19억뷰), ‘킬 디스 러브’(Kill This Love) (16억뷰), ‘붐바야’ (14억뷰) 뮤직비디오와 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That) 안무 영상(12억뷰)이 같은 조회수를 달성했다.‘유튜브 퀸’이기도 한 블랙핑크의 독보적 행보는 계속될 것으로 보인다. 정규 2집 선공개곡 ‘핑크 베놈’(Pink Venom) 뮤직비디오는 공개 29시간 만에 1억뷰 달성하며 K팝 걸그룹 최단 기록을 또 한 번 갈아치웠으며, 3일째 유튜브서 가장 많이 본 동영상 1위를 유지 중이다.이 노래는 지금까지 미국과 영국을 포함한 74개국 아이튠즈 송 차트에서 1위에 올랐으며, 월드와이드 차트 정상을 차지했다. 아울러 스포티파이에서는 발매 첫날 데일리 톱 송 글로벌 차트 1위로 진입했다.(서울=뉴스1)