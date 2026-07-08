뉴라이즌, 클린테크 기술로 고부가가치 B2C 뷰티 시장 진출 본격화

클린테크 소재 전문기업 뉴라이즌(Newrizon)이 기술 기업으로서의 정체성을 유지하면서도, 고부가가치 B2C 뷰티 시장에 진출하며 사업 영역 확장에 나선다.
뉴라이즌은 고청정 필터 소재 개발 과정에서 축적한 나노섬유 및 나노방사 기술을 기반으로 뷰티 소재 시장 공략에 속도를 낸다고 밝혔다.
그동안 고청정 필터와 나노섬유 기반 소재 분야에서 기술력을 쌓아온 뉴라이즌은 최근 PVA(폴리비닐알코올) 나노시트를 활용한 마스크팩 및 스킨케어 소재 등 뷰티 분야로 적용 범위를 확대하고 있다.
PVA 나노시트는 뉴라이즌의 나노방사 기술로 구현한 초박형 피부밀착 시트다. 회사가 해당 시트의 피부 흡수 효과를 확인하기 위해 사전 인체적용평가를 실시한 결과, PVA 나노시트를 적용한 시험군은 일반 레이온 시트 대비 유효성분의 흡수 속도와 흡수 깊이가 모두 1.29배 향상된 것으로 나타났다. 제한된 마스크팩 사용 시간 내에 피부 깊숙이 성분을 전달하는 측면에서 차별화된 성능 지표를 확인했다는 설명이다.
뉴라이즌은 이번 평가 결과를 바탕으로 나노섬유 기반 신소재의 활용 범위를 마스크팩 시트에서 스킨케어, 뷰티 디바이스, 코스메틱 소재 등 뷰티 산업 전반으로 넓혀갈 계획이다.
뉴라이즌 관계자는 “필터 개발로 검증된 나노 기술을 뷰티 분야에 접목하기 위해 연구개발을 지속해왔다”며 “앞으로도 신소재의 적용 범위를 확장해 뷰티 시장 진입을 본격화하겠다”고 말했다.
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