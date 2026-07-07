입학부터 이직까지 한눈에… 사람인·비누랩스, ‘생애주기별 커리어 케어’ 맞손

커리어 테크 기업 사람인(대표 황현순)과 대학생활 플랫폼 ‘에브리타임’ 운영사 비누랩스(대표 김한이)가 대학생의 전 생애주기를 아우르는 ‘커리어 케어’ 서비스 구축에 나선다.
양사는 지난 6일 서울 마곡 원그로브 사람인 본사에서 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 대학생들이 본격적인 구직을 시작하기 전, 대학 생활 단계에서부터 자신의 커리어를 탐색하고 준비할 수 있는 환경을 마련하기 위해 추진됐다.
양사는 서비스 연계를 통해 △Z세대 대학생 △국내 유입 외국인 유학생 △졸업 후 커리어를 확장하는 동문까지 포괄하는 ‘커리어 라이프사이클’ 플랫폼 기반을 다진다는 방침이다.
이를 위해 플랫폼 기능 제휴를 통한 사용자 경험 고도화, 상품 및 서비스 결합 등 사업 제휴를 추진한다. 아울러 대학생 라이프스타일 맞춤형 아르바이트 공고 큐레이션과 공동 마케팅 및 콘텐츠 제작 확대 등 다방면에서 협력을 이어갈 예정이다. 첫 단계로 국내 대학생 대다수가 사용하는 에브리타임 앱 내에 사람인의 채용 정보 콘텐츠가 연동된다.
사람인은 이번 협약을 통해 채용 정보 연동을 넘어 대학 입학 시점부터 캠퍼스 생활, 아르바이트, 유학 및 어학연수, 취업 준비와 첫 취업, 이직과 커리어 전환으로 이어지는 ‘생애주기별 커리어 케어’ 흐름을 연결할 계획이다. 에브리타임 역시 사람인의 리크루팅 인프라와 결합해 기존 커리어 정보 영역을 확대한다. 갓 입학한 새내기에게 필요한 대외활동과 공모전 소식부터 고학년을 위한 인턴십까지 학년별 맞춤 콘텐츠를 제공할 계획이다.
황현순 사람인 대표는 “사람인의 AI 기술 및 채용 데이터와 대학생의 일상이 축적된 에브리타임의 경쟁력이 결합하면 청년 커리어 시장의 새로운 기준을 만들 수 있을 것”이라며 “대학생과 유학생, 졸업생 동문까지 연결해 성장 단계마다 필요한 기회와 정보를 제공하는 커리어 라이프사이클 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
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