크래프트, 트레이더스에서만 만나는 ‘크림치즈 타르트 말차’ 출시

크림치즈 전문 브랜드 크래프트(KRAFT)가 이마트 트레이더스 단독 상품으로 프리미엄 냉동 디저트 ‘크래프트 크림치즈 타르트 말차’를 출시했다. 전국 24개 트레이더스 매장에서만 판매되는 이번 신제품은 지난해 출시된 ‘플레인 맛’에 이은 후속작으로, 지속되는 말차 트렌드를 반영해 기획됐다.
이번 신제품은 120년 전통의 크래프트 크림치즈를 24% 함유해 특유의 부드러운 풍미를 살렸으며, 진한 말차의 맛을 더해 쌉싸름하면서도 깔끔한 맛을 낸다. 특히 원유, 크림, 정제소금, 치즈컬처, 로커스트콩검 등 5가지 원재료만을 사용하는 ‘5가지 단순 원재료(5 Simple Ingredients)’ 제조 원칙을 바탕으로 원료 본연의 맛을 담아낸 것이 특징이다.
제품은 40g 용량의 타르트 9개입으로 구성되어 간식이나 디저트로 활용할 수 있다. 조리 방식에 따라 두 가지 식감으로 즐길 수 있는데, 냉장에서 약 1시간 해동하면 시원하고 부드러운 상태로 바로 섭취가 가능하다. 에어프라이어를 이용해 160도에서 약 10분간 조리하면 바삭한 타르트 셸과 따뜻하게 녹은 말차 크림치즈 필링을 함께 맛볼 수 있다.
트레이더스 단독 출시를 기념한 할인 프로모션도 진행된다. 지난 6일(월)부터 오는 12일(일)까지 일주일간 전국 매장에서 신세계포인트 적립 고객을 대상으로 2,000원 할인 혜택을 제공한다.
크래프트하인즈코리아 관계자는 “이번 신제품은 크래프트 크림치즈의 풍미와 활용성을 소비자들이 보다 쉽고 맛있게 경험할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 크림치즈를 활용한 프리미엄 디저트 라인업을 지속적으로 확대해 소비자 선택지를 넓혀갈 계획”이라고 전했다.
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