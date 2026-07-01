삼계버거-장어김밥… 복날 보양식 뛰어든 편의점

초복(7월 15일)을 앞두고 편의점 업계가 보양 간편식 경쟁에 뛰어들고 있다. 서울 시내 삼계탕 한 그릇 가격이 2만 원에 육박하는 등 외식비 부담이 커지자, 편의점들이 장어와 삼계탕 등을 활용한 가성비 상품으로 수요 잡기에 나선 것이다.
GS25는 장어와 훈제오리 등 보양 식재료로 만든 간편식을 8일부터 선보인다고 6일 밝혔다. 대표 상품인 ‘이달의 도시락 7월 복날편’은 민물장어와 훈제오리슬라이스에 햄버그스테이크, 고추장마늘불고기 등을 담은 도시락으로 가격은 6900원이다. 같은 날 오리구이와 전복내장볶음밥을 넣은 삼각김밥 2종도 출시한다.
이마트24도 8일부터 장어를 활용한 도시락 등 간편식을 내놓는다. 대표 메뉴인 ‘장어 지라시스시 도시락’은 초밥 위에 장어와 오징어, 새우 등을 담은 상품으로 가격은 9900원이다. 여기에 ‘민물장어김밥’, ‘통닭다리삼계탕’도 출시한다.
CU는 이색 보양 간편식 6종을 7일부터 순차적으로 내놓는다. 삼계탕을 햄버거로 재해석한 ‘보양 삼계 버거’가 대표 상품이다. ‘보양 삼계 삼각김밥’, ‘보양 장어 삼계밥’, ‘보양 장어 한마리 정식’ 등도 선보인다. 가격은 2000원대부터 8000원대까지 책정됐다.
편의점들은 외식물가의 급등에 보양 간편식이 삼계탕, 장어 등 보양식을 일부 대체할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 한국소비자원 가격정보종합포털 참가격에 따르면 서울 지역 삼계탕 한 그릇 평균 가격은 올해 5월 기준 1만8154원으로 집계됐다. 지난해 동기(1만7654원) 대비 2.8% 증가한 수치다. 실제로 CU에 따르면 CU의 여름철(6∼8월) 보양식 매출은 2023년 28.5%, 2024년 25.1%, 2025년 19.8% 증가했다.
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