고용없는 성장, 청년에 더 큰 타격… 15∼29세만 5개월째 취업 감소

일자리 파급 적은 반도체만 급성장
AI 활용 늘며 2030 채용 더 줄어
법률 사무원 등 단순업무직 직격탄
“정부, 청년 고용부진 대책 마련을”
한국 경제의 깜짝 성장을 이끌고 있는 반도체발(發) 수출 호조가 고용 시장으로까지 확산되지 못하는 것은 반도체 산업의 자본집약적 특성 때문이다. 대규모 설비와 자동화 공정을 주로 요구하는 산업 구조상 슈퍼사이클(초호황)에 따른 수출 호조가 고용 증가로 이어지는 효과가 제한적일 수밖에 없다.
여기에 인공지능(AI)을 활용하는 기업이 늘면서 20, 30대 상용직 감소 폭도 커지고 있다. 정보통신, 전문서비스업 등에서 생성형 AI가 대체하기 쉬운 정형화된 업무가 빠르게 줄어들면서 청년층의 고용 충격은 더 커지고 있다.
● 사상 최대 수출 실적에도 고용은 ‘제자리걸음’
올해 한국 경제 성장의 최전선에는 반도체를 중심으로 한 수출 증가세가 자리하고 있다. 5일 산업통상부에 따르면 올해 상반기(1∼6월) 한국 수출은 전년 동기 대비 48.4% 증가한 4967억 달러로 집계됐다.
올 상반기 수출액의 38.7%를 반도체가 차지했다. 상반기 반도체 수출액은 1923억8000만 달러(162.6% 증가)로 기존 연간 최대 실적이던 지난해의 수출액(1734억 달러)을 6개월 만에 넘어섰다.
문제는 이런 성과가 고용시장으로 연결되지 않고 있다는 점이다. 이는 반도체 호황이 고용 시장에 미치는 파급 효과가 크지 않은 탓이다. 반도체 산업은 사람을 많이 고용하기보다 값비싼 첨단 설비와 자동화 공정을 통해 생산성을 높이는 데 주력하는 구조다. 현대경제연구원에 따르면 2023년 기준 반도체의 취업유발계수는 생산 10억 원당 2.4명으로 전체 산업 평균(8.2명)의 3분의 1에도 미치지 못했다. 같은 금액을 생산해도 반도체 산업은 다른 산업보다 일자리를 훨씬 적게 만든다는 의미다.
고용 침체는 이미 심각한 수준이다. 한국 경제가 성장할 때 일자리는 얼마나 늘었는지 보여주는 지표인 고용탄성치는 올해 1분기(1∼3월) 0.16으로 집계됐다. 동기 기준 2021년(―0.52) 이후 최저다. 올해 고용탄성치는 조선, 자동차가 지지부진한 가운데 반도체 산업만 나 홀로 한국 경제를 지탱했던 2018년(0.13) 이후 8년 만에 최저치를 나타낼 것으로 예상된다.
전체 연령대에서 고용 침체의 충격이 가장 두드러진 곳은 청년층이었다. 올해 들어 5월까지 15∼29세 취업자 수 증가율(전년 동기 대비)은 내내 마이너스(―)였다. 전체 연령대에서 5개월 연속 취업자 수가 전년 대비 감소한 것은 15∼29세가 유일하다.
현대경제연구원은 최근 ‘경기 여건 전환기, 관리가 필요한 대내 리스크’ 보고서를 통해 “경제 성장에도 고용 증가세는 제한적인 흐름이 향후에도 지속될 것”이라며 “특히 기업의 신규 채용 축소 및 경력직 중심 채용 경향은 청년층의 노동시장 진입 장벽을 심화할 전망”이라고 설명했다.
● 정보통신 등 AI 노출도 높은 업종 청년 채용 ‘흔들’
이런 가운데 실무 현장에서 AI의 빠른 확산은 청년 고용 감소를 더 부추기고 있다. 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 5월 출판, 영상 제작, 컴퓨터 프로그래밍 등이 포함된 정보통신업의 30세 미만 고용보험 가입자는 15만 명으로 전년 대비 1만5000명(9.3%) 줄었다.
법률 사무원이나 회계 사무원 등이 포함된 전문서비스업도 7만7000명으로 4000명(5.4%) 감소했다. AI가 대체할 수 있는 단순, 반복적인 정형화된 업무에서 청년층의 자리가 급속도로 줄고 있다는 방증이다. 특히 고용보험에 가입한 20대 법률 사무원의 수는 7175명으로 1년 전보다 6.1%(468명) 쪼그라들었다. 지난해 5월부터 13개월 연속 감소세다.
이정희 중앙대 경제학부 교수는 “대다수 국민은 반도체 초호황에 한국 경제성장률도 높아졌다는데, 왜 나는 이런 변화를 피부로 느끼지 못하는지에 대한 실망감이 클 것”이라며 “한국 경제의 미래 성장 엔진이 될 청년들의 고용 부진을 해소하는 데 정부 역량을 집중해야 할 시점”이라고 강조했다.
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