동아쏘시오그룹 상장 3사, ESG 평가 상위권 유지… 3년 연속 베스트 기업

동아쏘시오그룹 상장 3사가 서스틴베스트 ESG 종합평가에서 3년 연속 ‘ESG Best Companies’에 선정됐다.
동아쏘시오홀딩스는 서스틴베스트가 발표한 2026년 상반기 ESG 종합평가에서 동아쏘시오홀딩스, 동아에스티, 에스티팜 등 그룹 상장 3사가 ESG Best Companies에 이름을 올렸다고 3일 밝혔다.
서스틴베스트는 매년 상·하반기 두 차례 국내 기업의 환경·사회·지배구조 관리 수준을 평가해 결과를 발표한다. 자산 규모를 기준으로 2조 원 이상 상장사 50곳, 5000억 원 이상~2조 원 미만 30곳, 5000억 원 미만 20곳을 ESG Best Companies로 선정한다.
동아쏘시오홀딩스, 동아에스티, 에스티팜은 2024년 첫 선정 이후 이번 평가까지 3년 연속 ESG 베스트 기업에 선정됐다.
2026년 상반기 평가에서 동아쏘시오홀딩스는 분석 대상 1305개 기업 중 종합 순위 23위를 기록했다. 지난해 상반기 평가 32위보다 9계단 상승했다. 동아에스티는 4위에서 3위로 한 계단 올랐고, 에스티팜은 13위를 기록했다.
동아쏘시오홀딩스와 동아에스티는 유가증권시장에, 에스티팜은 코스닥시장에 상장돼 있다. 동아쏘시오홀딩스는 그룹 지주사이며, 동아에스티는 전문의약품과 신약 개발 사업을 맡고 있다. 에스티팜은 원료의약품 사업을 영위하고 있다.
동아쏘시오홀딩스 관계자는 “3년 연속 베스트 기업에 이름을 올린 것은 ESG 경영이 일시적인 노력을 넘어 견고한 시스템으로 정착됐음을 의미한다”며 “이러한 기반 위에서 비재무적 활동이 실질적인 기업 가치 제고로 이어지는 선순환 구조를 확립해 나가겠다”고 말했다.
이어 “흔들림 없는 성장을 실현하고 이해관계자의 가치가 빛날 수 있는 상생의 길을 열어 나가겠다”고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0