하나금융, 20기 대학생 홍보대사 출범… 현장 프로그램 강화

하나금융그룹 대학생 홍보대사들이 현장에서 취약계층 등과 직접 만나 소통하며 발굴한 홍보 아이디어를 그룹에 제안한다. 올해는 그룹 주요 사업과 연계한 현장 중심 프로그램이 강화된 데 따른 것이다. 이를 통해 금융의 본질인 따뜻함을 전하겠다는 것이 목표다.
하나금융그룹은 2일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 ‘제20기 스마트(SMART) 홍보대사’ 발대식을 열었다고 3일 밝혔다. 홍보대사로 선발된 대학생 50명은 이날부터 약 2개월간 공식 활동을 시작했다. 20기 지원자는 역대 가장 많은 1642명으로, 경쟁률은 약 33 대 1이다.
스마트 홍보대사는 2012년 금융그룹 최초로 시작된 하나금융그룹 대표 대학생 홍보대사 프로그램이다. 현재까지 대학생 1060명이 활동을 마쳤다. 이번에 선발된 20기는 미래 고객인 청년 세대와 그룹을 잇는 소통 파트너로서 그룹 미션인 ‘함께 성장하며, 행복을 나누는 금융’을 청년의 시각에서 재해석하며 다양한 활동을 펼칠 예정이다.
이들은 슬로건인 ‘Ha.Ha.Ha’(Happy Hana, Harmony Hana, H.Q Hana)를 모토로 활동하게 된다. Ha.Ha.Ha는 스마트 홍보대사의 3가지 핵심 활동을 묶은 것이다. Happy Hana는 하나금융그룹의 브랜드와 ESG 활동을 온·오프라인으로 홍보하는 활동, Harmony Hana는 취약계층을 위한 사회공헌·봉사활동을 수행하는 활동, H.Q Hana는 하나금융그룹 청라 헤드쿼터(HQ)를 거점으로 진행하는 현장 프로그램과 미션이다.
올해 강화된 내용은 현장 중심 프로그램이다. 이번 20기 스마트 홍보대사는 청라 헤드쿼터(하나드림타운)를 직접 견학하고 지역 주민 및 소상공인과 연계한 홍보 아이디어를 발굴할 예정이다. 아울러 아이디어 리그를 통해 신사업과 미래 금융 분야에 대한 아이디어를 제안할 계획이다.
ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 직접 실천하는 국내외 사회공헌 활동도 이어갈 예정이다. 국내에서는 취약계층을 위한 봉사활동과 금융교육에 참여하고, 해외에서도 문화 봉사활동을 하거나 인도네시아 하나 해피클래스(Hana Happy Class) 조성을 도울 계획이다. 하나 해피클래스는 하나금융그룹이 미래세대의 금융 이해도를 높이기 위해 운영하는 금융교육 사회공헌 프로그램이다.
하나금융그룹은 전국 대학과 협력해 지역 청년 창업가를 육성하는 ‘하나 소셜벤처 유니버시티’, 디지털 청년 인재 양성 프로그램인 ‘하나 청년 금융 인재 양성’ 등을 운영하며 미래 세대의 성장을 지원하는 다양한 ESG 활동을 이어가고 있다.
함영주 하나금융그룹 회장은 스마트 홍보대사 발대식에서 “금융의 본질은 따뜻함에 있다”며 “대학생만의 참신한 시각과 아이디어로 그룹의 미션을 새롭게 해석하고 청년 세대와 그룹을 연결하는 가교 역할을 해주길 기대한다”고 말했다. 그러면서 “실패를 두려워하지 말고 모든 활동에 적극적으로 도전하며 많은 것을 배우고 성장하는 소중한 시간이 되길 바란다”고 덧붙였다.
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