대우건설, 뉴저지 주거개발 투자… 20년 만에 미국 부동산 개발 재진출

대우건설이 미국 뉴저지주 주거개발사업 투자를 확정하고 북미 부동산 개발시장에 다시 진출한다고 3일 전했다. 국내 주택사업과 베트남 신도시 개발 경험을 바탕으로 시공 중심의 해외사업에서 시행·투자형 개발사업으로 영역을 넓힌다는 계획이다.
대우건설은 지난달 30일 미국 뉴저지 버겐 카운티 소재 ‘팰리세이즈파크 주거개발사업’ 투자를 결정했다고 밝혔다.
이번 사업은 뉴저지주 버겐 카운티 팰리세이즈파크 웨스트루비 애비뉴 일대에 지상 18층, 540세대 규모 공동주택과 주차시설, 근린상업시설을 조성하는 프로젝트다. 총 사업비는 약 2억9100만 달러 (약 4374억 원)로 예상된다.
사업지는 뉴욕 맨해튼 중심업무지구까지 차량으로 약 30분 거리에 있다고 한다. 뉴어크 국제공항과 라과디아 공항도 차량 약 20분 내 이동할 수 있다. 미국 내 주요 한인 커뮤니티 중 하나인 뉴저지 한인타운과도 가까워 맨해튼 출퇴근 수요와 한인 생활권 선호 수요를 함께 겨냥할 수 있을 것으로 보고 있다.
이번 사업에는 대우건설의 미국 투자법인 두사이(DUSAI·Daewoo USA Investment)가 뉴욕 현지 부동산 개발기업 타마레스와 공동 시행사로 참여한다. 양사는 이달 말 합작법인 협약 체결과 토지 매입을 마무리하고 잔여 인허가와 투자자 모집 절차를 진행할 예정이다. 착공은 2028년으로 계획돼 있으며 공사기간은 약 32개월이다. 2031년 준공과 운영을 거쳐 매각하는 방식으로 추진된다.
대우건설의 미국 부동산 개발시장 진출은 약 20년 만이다. 대우건설은 1988년 시애틀 노인주택 사업을 시작으로 1997년 뉴욕 맨해튼 트럼프 월드타워 프로젝트 등 2000년대 중반까지 텍사스와 뉴욕 등에서 주택사업을 진행한 바 있다.
이후 2023년 뉴욕에 현지 법인을 설립하며 북미 부동산 시장 재진출을 준비해 왔다. 지난해 9월에는 정원주 대우건설 회장이 미국 텍사스주 댈러스 인근 프라스퍼 지역을 방문해 현지 개발사 오리온 알이 캐피털과 복합개발 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
대우건설은 국내에서 푸르지오와 써밋 브랜드를 중심으로 주택 공급과 시공 실적을 쌓아 왔다. 해외에서는 베트남 하노이 스타레이크 시티 사업을 통해 시행, 개발, 분양, 운영을 아우르는 복합도시 개발 경험을 축적했다. 스타레이크 시티는 한국 건설사가 해외에서 디벨로퍼 역할을 수행한 주요 사업으로 평가받는다.
대우건설은 이러한 경험이 미국 개발사업 진출 과정에서도 긍정적으로 작용했다고 설명했다. 현지 관계자에 따르면 뉴저지 한인사회를 중심으로 대우건설의 사업 참여를 희망하는 의견이 이어졌고, 현지 파트너십 구축에도 도움이 된 것으로 알려졌다.
대우건설은 팰리세이즈파크 사업을 시작으로 북미 부동산 개발사업 플랫폼을 확대한다는 방침이다. 미국 동부와 텍사스 지역은 임대주택 수요와 부동산 금융시장이 갖춰진 지역으로, 현지 개발사와의 협업을 통한 사업 확대 가능성이 큰 시장으로 평가된다.
올해 하반기에는 텍사스 ‘프라스퍼 복합개발사업’도 추진할 예정이다. 프라스퍼시는 공립학교 수준이 높고 소득 수준이 높은 신흥 부촌 지역으로 꼽힌다. 중간 가구 연평균 소득은 약 19만 달러 수준이다. 대우건설이 추진하는 프라스퍼 복합개발사업은 상류층을 대상으로 한 고급 주택과 하우스, 호텔, 오피스 등으로 구성될 예정이다.
대우건설 관계자는 “이번 팰리세이즈파크 주거개발사업은 국내에서 축적한 주택사업 경쟁력과 베트남 스타레이크 시티를 통해 검증된 해외 부동산 개발 역량을 미국 시장으로 확장하는 첫 사업이라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 미국을 비롯한 주요 해외 부동산 시장에서 현지 우수 파트너와의 전략적 협력을 바탕으로 개발사업을 확대하고 글로벌 디벨로퍼로서 새로운 성장동력을 확보해 나가겠다”고 말했다.
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