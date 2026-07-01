“철강 넘어 리튬-에너지” 포스코 미래성장 승부수

‘트리플 코어’ 전략 청사진 제시
3년간 17조 투입해 사업 대전환
2035년 매출액 187조원 목표
포스코그룹이 철강 중심 사업 구조를 리튬과 에너지 등으로 확대하는 ‘트리플 코어(Triple-core)’ 전략을 내세우며 국가 핵심 자원 공급 기업으로 도약하겠다는 청사진을 제시했다.
포스코그룹은 2일 ‘CEO 인베스터 데이’를 열고 산업자원(철강), 전략자원(리튬·희토류 등), 에너지자원(액화천연가스(LNG)·신재생에너지)을 아우르는 사업 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 장인화 포스코그룹 회장(사진)은 “공급망 불안정과 저탄소 전환으로 대외 불확실성이 심화되고 있는 지금이야말로 사업 포트폴리오 혁신으로 새로운 성장 기회를 창출해야 하는 때”라며 “철강과 소재를 넘어 자원 분야로 사업 영역을 확장해 국가 산업 안보와 공급망 강화를 선도하겠다”고 말했다. 이를 통해 2035년 합산 기준 매출액 187조 원, 영업이익 13조1000억 원을 달성하겠다는 구체적인 목표도 제시했다.
특히 포스코그룹은 리튬을 미래 성장의 핵심 축으로 육성한다. 2033년까지 연간 17만3000t의 리튬 생산 체제를 구축해 글로벌 리튬 ‘톱5 기업’으로 도약하고, 2035년 리튬 사업에서 1조8000억 원 이상의 영업이익을 달성하겠다는 목표를 밝혔다. 이를 위해 아르헨티나 염수 리튬 3·4단계 투자를 앞당기고, 호주 미네랄리소스와의 협력을 통해 리튬 원료도 추가 확보한다.
철강 사업은 인도와 미국, 인도네시아 등 높은 수익성과 성장성이 기대되는 시장에 집중할 계획이다. 이곳에서 2031년까지 해외 생산능력을 1000만 t으로 늘리고, 이를 통해 확보한 수익을 국내 저탄소 전환에 재투자할 계획이다.
에너지 사업에서는 LNG 트레이딩을 확대하고 해상풍력과 태양광 등 신재생에너지 사업을 강화한다.
이 같은 대전환을 위해 2026∼2028년 3년간 총 16조7000억 원을 투자할 계획이다.
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