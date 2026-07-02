HK이노엔, 서스틴베스트 ESG 평가 1위… 5회 연속 선두

제약바이오 기업 HK이노엔이 국내 ESG 평가기관 서스틴베스트의 상반기 평가에서 자산 2조 원 이상 기업 중 1위에 올랐다.
HK이노엔은 서스틴베스트가 발표한 ‘2026년 상반기 ESG 평가’에서 최고등급인 AA를 획득하고, 자산규모 2조 원 이상 기업군에서 1위에 선정됐다고 밝혔다.
서스틴베스트는 국내 주요 ESG 평가기관으로 매년 상·하반기 국내 기업을 대상으로 ESG 평가를 진행한다. 2026년 상반기 평가는 국내 1305개 기업을 대상으로 이뤄졌다.
이번 평가에서 HK이노엔은 환경, 사회, 지배구조 전 분야에서 우수한 성과를 보인 상장사 100곳을 선정하는 ‘ESG Best Companies 100’ 가운데 자산 2조 원 이상 기업 그룹 1위를 차지했다. HK이노엔은 2024년 상반기부터 5개 반기 연속으로 규모 등급 1위를 기록했다고 한다.
HK이노엔은 이번 평가가 자산 2조 원 이상 기업군에 편입된 이후 처음 받은 ESG 평가라는 점에 주목하고 있다. 기업 규모 기준이 높아진 상황에서도 환경, 사회, 지배구조 전 분야의 관리 체계를 인정받았다는 설명이다.
환경 부문에서는 제3자 간 전력거래계약을 체결해 재생에너지 전환에 따른 온실가스 감축 기반을 마련했다고 한다. 사회 부문에서는 글로벌 공급망 관리를 위해 해외 공급망 실사를 진행했다. 지배구조 부문에서는 투명하고 안정적인 경영 체계 구축을 위해 최고경영자 승계 정책을 마련했다.
HK이노엔은 ESG 경영 전략과 성과를 담은 ‘2025 지속가능경영보고서’도 지난달 30일 발간했다. 이번 보고서는 기존 가로형에서 표준 공시 서식인 세로형으로 개편됐다. 전사 ESG 데이터 플랫폼도 구축해 데이터 관리 체계를 강화했다.
곽달원 HK이노엔 대표는 “제약바이오업계를 넘어 전 산업 분야에서 ESG 성과를 인정받은 뜻깊은 결과”라며 “앞으로도 환경, 사회, 지배구조 영역에서 지속가능한 가치를 전파하기 위해 앞장서겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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