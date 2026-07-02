김규영 HS효성 회장 “고객 중심의 초격차 이뤄야”

HS효성그룹이 지난달 30일 창업 60년과 창립 2주년을 맞아 서울 마포구 본사에서 창립 기념행사를 개최했다고 1일 밝혔다. 이날 기념식에는 효성그룹 60년 역사상 첫 ‘비(非)오너’ 출신인 김규영 회장이 직접 메시지를 발표했다. 앞서 조현상 HS효성 부회장은 ‘역량과 성과가 있다면 오너보다 더 높은 위치에 올라야 한다’는 평소 지론대로 김규영 회장을 올 초 회장으로 추대했다.
김 회장은 “기술, 품질, 서비스와 실행력 모든 면에서 초격차를 이뤄내 ‘HS효성은 다르다’는 고객 신뢰를 쌓아가야 한다”며 “우리가 하는 모든 일의 출발점이 고객인 만큼 ‘고객 중심의 초격차’를 이뤄야 할 것”이라고 강조했다.
한편 조 부회장은 이날 창립 2주년을 맞아 불확실한 글로벌 경영 환경을 돌파할 키워드로 ‘헤리티지 DNA’를 선언했다. 그 첫 행보로 조 부회장은 그룹 경영진과 함께 효성 창업자인 만우 조홍제 회장과 조석래 명예회장 선영을 참배했다.
이날 429명의 장기근속자가 행사에 참석했다. 또 전 임직원이 온라인 생중계를 통해 기념식에 참여했다. 김 회장은 “안전을 지키는 것, 품질을 타협하지 않는 것, 원칙 속에서 약속을 지키는 것, 맡은 일을 책임 있게 마무리하는 것, 서로 신뢰하고 존중하며 협력하는 것 등 기본을 충실히 지키자”고 강조했다.
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