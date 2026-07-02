SK, KKR 손잡고 국내 최대 신재생에너지 기업 세운다

가칭 ‘HoldCo’ 올해 말 출범 목표
분산 사업 모아 규모의 경제 실현
2031년까지 원전 10기 규모 확대
‘메가 프로젝트’와 시너지 기대
SK와 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 협력해 국내 최대 규모의 신재생에너지 법인을 출범시킨다. SK그룹 내 분산된 신재생에너지 사업을 한데 모아 ‘규모의 경제’를 꾀하고, 투자 재원을 선제적으로 확보해 인공지능(AI) 시대에 급증하는 에너지 수요에 대응하겠다는 전략이다. 정부와 주요 기업들이 전국에 대규모 반도체 공장(팹) 및 AI 데이터센터를 신설하는 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’와의 시너지도 기대된다.
SK㈜는 1일 KKR이 운용하는 펀드와 신재생에너지 통합법인 지분 투자 계약을 체결했다고 밝혔다. SK그룹은 현재 SK이노베이션, SK에코플랜트, SK디스커버리 등 3사에 분산된 신재생에너지 사업 자산을 KKR에 매각하는 절차를 진행하고 있다. 재계 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK가 매각하는 총규모는 2조 원 안팎으로 예상되고 있다.
매각 절차를 마치고 나면 해당 신재생에너지 사업들을 한데 모아 KKR과 SK㈜가 지분 각각 51%, 49%를 보유한 통합법인을 세울 계획이다. 가칭 ‘HoldCo’로 올해 말 출범을 목표로 하고 있다. SK 측은 “여러 계열사에 분산된 신재생에너지 사업을 재편하고 전략적 투자 자본을 결합하는 전략”이라고 밝혔다. 그러면서 통합법인의 초기 경영권은 KKR이 갖되 SK㈜가 지분투자 방식으로 참여하고, 추후 협상을 통해 경영권을 확보할 가능성 역시 열어뒀다고 덧붙였다.
통합법인은 태양광, 풍력, 에너지저장장치(ESS) 등 수소를 제외한 신재생에너지 발전의 모든 분야를 포괄하겠다는 계획을 갖고 있다. 개발부터 건설, 운영, 유지·보수에 이르는 모든 공급망을 통합 운영하는 방식이다.
이를 통해 5년 뒤 사업 규모를 지금보다 6배로 키우겠다는 ‘청사진’도 제시했다. 통합법인으로 합쳐질 각 계열사 신재생에너지 사업의 현재 규모는 전력 용량 기준 1.7GW(기가와트)다. 통합법인은 2031년까지 10GW로 대폭 확대할 계획이다. 1GW 원전 10기 수준이면서 100MW(메가와트) 대형 데이터센터 100개를 가동할 수 있는 규모다. SK는 “AI 데이터센터, 반도체 생산 라인 등에 대규모 청정 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 핵심 전력원으로 성장할 것으로 전망된다”고 했다.
정부가 지난달 29일 발표한 3대 메가 프로젝트와도 맞물려 시너지를 낼지 주목된다. 삼성전자와 SK하이닉스가 총 800조 원 규모로 광주에 추진하는 반도체 팹 신설을 비롯해 SK텔레콤, GS, 네이버 등이 2035년까지 1000조 원을 들여 확충하는 AI 데이터센터까지 프로젝트가 성공적으로 완수되려면 대규모 전력 인프라가 반드시 뒷받침되어야 해서다.
김양한 KKR 인프라 동북아대표는 “한국은 반도체, 데이터센터, 제조업 전반에 청정 전력에 대한 수요가 탄탄해 매력적인 재생에너지 시장”이라며 “SK와의 협력을 통해 대규모 재생에너지 인프라를 구축하고 국내 산업계의 높은 전력 수요에 안정적으로 대응하겠다”고 밝혔다.
댓글 0