올리브영, 북성수에 ‘뷰티 맨션’ 연다… “K뷰티 심화 체험”

CJ올리브영은 오는 30일 서울 성수에 ‘올리브영 뷰티 맨션 성수(이하 뷰티 맨션)’를 연다고 29일 밝혔다.
현재 성수 지역은 K뷰티를 체험하려는 글로벌 관광객이 모여드는 핵심 상권이다. 2024년 문을 연 ‘올리브영N 성수’가 이들의 주요 거점 역할을 하는 가운데 새롭게 뷰티 맨션을 선보이며 성수 권역 전반의 K뷰티 생태계를 확장한다는 전략이다.
뷰티 맨션은 연면적 약 500평 규모의 4개 층으로 구성된다. 층별 공간을 여러 개의 방(Room) 형태로 구현한 것이 특징이다. 1층은 오픈라운지를 중심으로 양옆에 숍인숍과 팝업스토어 공간을 마련해 입점 브랜드가 별도 매장 없이도 신제품과 캠페인을 소개할 수 있도록 했다. 2층과 3층은 각각 색조·스킨케어 카테고리로 나눠 진단과 컨설팅 서비스를 배치했다. 4층에는 뷰티 서적과 LP 청음 공간을 갖춘 휴식 공간을 마련했다.
신규 서비스도 도입했다. K뷰티 기기를 체험하고 사용법을 익힐 수 있는 ‘뷰티 디바이스 스튜디오’를 신설했고, 3D 피부 진단으로 맞춤형 화장품을 제안하는 ‘어드밴스드 더마 컨설팅’을 운영한다. AI 이미지 진단 기반 맞춤 메이크업 서비스 ‘컬러핏 터치’도 새로 도입했다. 올리브영N 성수에서 운영해 온 스킨·스칼프 컨설팅, 퀵 터치업, 파인 유어 컬러 등 서비스도 함께 제공한다.
올리브영 관계자는 “뷰티 맨션은 글로벌 팬들에게는 차별화된 뷰티 경험을, 브랜드에는 고객 접점 확대의 기회를 제공하는 공간이 될 것”이라며 “앞으로도 국내 고객은 물론 외국인 관광객들까지 K뷰티를 깊이 있게 경험할 수 있도록 차별화된 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
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