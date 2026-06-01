휘발유값 다시 1900원대… 두달만에 2000원 아래로

정부가 석유제품 최고가격을 낮추면서 전국 평균 휘발유값이 약 두 달 만에 L당 1900원대로 내려왔다. 중동 지역 긴장이 완화되고 국제유가가 안정세를 보이면서 국내 기름값도 당분간 하락세를 이어갈 것이란 전망이 나온다.
28일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 4시 기준 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 전날보다 8.53원 내린 L당 1987.57원으로 집계됐다. 경유 평균 가격은 8.86원 하락한 1978.32원이었다. 휘발유 평균 가격은 7차 최고가격 시행 첫날인 전날 1996.1원으로 떨어지며 4월 17일 이후 약 두 달 만에 1900원대에 진입했다.
정부는 27일 0시부터 7차 최고가격을 6차보다 L당 150원씩 낮춰 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원으로 정했다. 최고가격은 정유사 공급가에 적용된다. 주유소가 공급가에 통상 L당 100원 안팎의 마진을 붙여 판매하는 점 등을 고려하면 휘발유와 경유 판매가격이 1800원대까지 내려갈 수 있다는 관측도 나온다.
다만 가격 인하가 모든 주유소에 곧바로 반영되진 않는다. 기존에 비싼 가격으로 공급받은 재고가 남아 있는 주유소는 판매가격을 바로 낮추기 어렵기 때문이다. 시민단체 에너지·석유시장감시단에 따르면 이날 오전 6시 기준 전국 주유소 1만236곳 중 휘발유 가격을 내린 곳은 3160곳, 경유 가격을 내린 곳은 3285곳이었다.
업계에서는 재고 소진 상황 등을 고려하면 앞으로 2, 3주 동안 단계적으로 가격이 내려갈 것으로 보고 있다. 전날 김정관 산업통상부 장관은 휘발유 가격이 1500∼1600원대로 복귀할 가능성에 대해 “전쟁이 완전히 종식되면 과거로 돌아가지 못할 이유는 없다”고 설명했다.
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