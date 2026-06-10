고물가에 초저가 상품 매출 ↑… 롯데마트, 1000원 이하 PB 상품 늘린다

롯데마트가 초저가 자체 브랜드(PB) 상품을 확대한다. 1000원 이하 PB 상품을 늘리면서 밥상물가를 잡겠다는 복안이다.
롯데마트는 올해(1월 1일~6월 8일 기준) 롯데마트의 1000원 이하 PB 상품 매출이 전년 동기대비 18.3% 증가했다고 10일 밝혔다.
롯데마트는 1000원 이하 초저가 PB 상품에 대한 수요가 증가함에 따라 상품 확대를 꾸준히 이어가고 있다. 1000원 이하 PB 상품 수는 2024년 45개에서 올해 6월 기준 90개까지 증가했으며, 상품군도 신선식품, 음료, 과자 중심에서 생활용품까지 확대 중이다. 롯데마트는 오는 11일 ‘오늘좋은 숙주나물(380g, 980원)’과 25일 ‘오늘좋은 순두부(350g, 690원)’ 등 식재료 2종을 새롭게 선보일 예정이다.
실제 성과로도 이어지는 모양새다. 올해 1월 출시한 ‘오늘좋은 엑스트라버진 올리브유(1L)’는 100ml당 999원 수준의 가격 경쟁력을 앞세워 누적 판매량 29만병을 기록했다. 또한 지난 3월 선보인 ‘오늘좋은 데일리우유(1L)’는 수입 멸균우유 수준인 100ml당 188원 가격에 판매해 누적 판매량 19만개를 돌파했으며, 이와 함께 롯데중앙연구소의 특허 유산균 발효 공법을 적용한 ‘오늘좋은 숨결통식빵(400g)’은 출시 후 22만개 판매돼 식사빵 상품군 판매 1위를 기록 중이다.
최아름 롯데마트·슈퍼 식품PB개발2팀 MD(상품기획자)는 “고물가 기조가 지속되면서 가격 부담을 낮춘 실속형 먹거리를 찾는 고객들이 꾸준히 늘고 있다”며 “앞으로도 우수한 품질과 합리적인 가격을 갖춘 초가성비 PB 상품을 확대해 고객 장바구니 부담 완화에 앞장서겠다”고 말했다.
한편 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 5월 소비자물가동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.92(2020=100)로 전년 동월 대비 3.1% 상승했다. 이는 2024년 3월(3.1%) 이후 2년 2개월 만에 가장 높은 상승률이다.
체감물가를 나타내는 생활물가지수도 전년 동월 대비 3.3% 올랐다. 2024년 4월(3.6%) 이후 2년 1개월 만에 가장 높은 상승 폭이며 식품은 2.1%, 식품 이외는 4.2% 각각 상승했다.
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