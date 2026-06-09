두산건설, 서부산권 첨단 자족도시 수혜 품은 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’ 정당계약 진행중

서부산권이 단순한 공업 지역에서 첨단 산업(AI, ICT, 미래 모빌리티 등) 중심의 자족도시로 진화화고 있다. 이에 따라 구포 정비사업 단지인 두산건설의 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’이 핵심 배후 주거지로 지목되며 실수요자들의 주목을 받고 있다.
부동산 시장은 서부산권의 첨단 산업 생태계 전환이 ‘청년이 돌아오는 자족 도시’를 완성하는 핵심 동력이 될 것으로 진단한다. 서부산 내 AI산업운영센터 건립과 제조업 혁신은 곧 고소득 전문 인력의 대규모 유입과 양질의 일자리 창출로 직결되기 때문이다.
향후 지역 가치 상승과 인프라 확충의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대되는 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’은 오는 10일까지 부산광역시 북구 금곡대로에 위치한 견본주택에서 정당계약을 실시한다.
해당 단지는 구포동 일원에 지하 3층~지상 26층, 8개 동, 전용면적 74·84㎡ 총 839가구 규모로 조성된다. 단지 바로 앞에 부산 지하철 2호선 구명역이 위치하며, KTX와 지하철 3호선 환승역인 구포역을 도보로 이용할 수 있는 ‘트리플 역세권’ 환경을 갖췄다. 만덕-센텀 도시고속화도로(대심도)를 통한 동부산권 이동도 수월하다.
또 가람중학교가 단지와 맞닿아 있고 구포초등학교가 인접해 있다. 뉴코아아울렛, 덕천동 중심상업지역, 구포 재래시장 등의 편의시설도 가깝게 이용할 수 있다.
미래가치를 뒷받침하는 지역 개발 호재도 풍부하다. 단지 인근 구포역 신축 개발 사업이 진행되고 있으며, 구포역에서 가야차량기지창 구간을 잇는 철도 지하화 사업 등 대규모 교통망 개선 계획이 대기 중이다.
두산건설의 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’은 계약금 1,000만원으로 계약이 가능하며, 중도금 무이자 혜택을 제공한다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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