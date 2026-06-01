[DBR]日 잡화점 돈키호테 성장 비결

일본의 장기적인 경기 침체 속에서도 36년 연속 매출과 이익을 늘려온 기업이 있다. 도쿄증시 상장사 가운데 유일무이한 기록을 보유한 잡화점 돈키호테다. 돈키호테의 성공 비결은 기존 유통업계의 표준화된 공식을 정면으로 거부한 ‘역발상 경영’에서 찾을 수 있다. 기존 유통업이 수익성이 없다는 이유로 외면했던 재고 상품과 심야 시간대라는 두 사각지대를 선점해 독자적인 가격경쟁력과 충성 고객층을 구축했다. ‘5S’(정리·정돈·청소·청결·습관화)를 절대 원칙으로 여기는 일본 유통 문화의 관행도 과감히 깼다. 의도적인 혼돈을 연출하는 ‘압축진열’ 방식을 도입해 온라인으로는 결코 대체할 수 없는 발견의 재미를 핵심 가치로 정착시켰다. 상품 매입과 가격 결정, 진열 방식까지 현장 직원에게 과감히 위임하는 문화도 다른 일본 유통업체에서는 찾아보기 어려운 경쟁력이다.
글로벌 F&B 시험장 된 한국
한국의 F&B(식음료) 시장은 음식을 단순한 식사를 넘어 소셜네트워크서비스(SNS) 인증 등 하나의 경험과 콘텐츠로 소비하며 트렌드 변화가 매우 빠르고 경쟁 밀도가 높다. 이 때문에 한국 시장에서는 글로벌 브랜드가 자체적인 오리지널리티만으로는 장기적으로 생존하기 어렵다. 오히려 로컬 브랜드들이 글로벌 콘셉트를 빠르게 재해석하고 변주하는 ‘스트롱 팔로어’로 활약하며 치열한 경쟁 구도를 형성한다. 전 세계의 테스트베드로 자리매김한 한국 시장에서 글로벌 F&B 브랜드가 성공하려면 확고한 브랜드의 핵심 정체성(Core)을 유지하면서도 현지 시장에 맞춰 운영과 메뉴를 유연하게 조정(Flex)하는 ‘코어 앤드 플렉스’ 전략과, 다각적인 공간 경험과 브랜드 스토리 등을 제공하는 ‘경험 밀도’를 갖추는 것이 필수다.
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