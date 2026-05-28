삼성 성과급 합의안 가결… “상생기금 5조 조성”

노조 73.7% 찬성, 파업 위기 벗어나
사측 “인재육성 등 사회적 책임 강화”
부문별 성과급 100배差 갈등은 과제
삼성전자 노사가 27일 임금협약 조인식을 열고 첫 교섭 이후 5개월을 끈 성과급 갈등에 마침표를 찍었다. 반도체 파업으로 최대 100조 원 손실이 우려되던 상황에서 벗어난 것이다. 삼성전자는 5조 원 규모 상생협력 계획도 내놨다.
이날 삼성전자 노사는 경기 용인시 기흥구의 삼성전자 연수원 더유니버스에서 2026년 임금협약 조인식을 열고 합의서에 서명했다. 지난해 12월 시작한 노사 교섭 이후 5개월 만이다. 앞서 노사는 총파업 예정 전날인 20일 밤에 극적으로 임금협약 잠정합의안을 도출했고, 노조는 22일부터 이에 대한 찬반 투표에 들어갔다. 재적 조합원 6만5593명 중 6만2616명이 투표했고 4만6142명이 찬성해 잠정합의안은 투표율 95.5%, 찬성률 73.7%로 가결됐다.
이번 타결로 반도체(DS)부문 임직원들은 올해 DS부문 영업이익 10.5%에 해당하는 특별성과급과 기존에 지급하던 초과이익성과급(OPI)을 더해 영업이익의 약 12%를 성과급 재원으로 받게 된다. 올해 예상되는 영업이익