하나금융 헤드쿼터, 인천 청라국제도시에 준공

인천경제자유구역청은 청라국제도시에 하나금융그룹의 헤드쿼터(본사)를 짓는 사업이 준공됐다고 26일 밝혔다. 하나금융이 본사 이전을 통해 본격적인 청라 시대를 연다.
그룹 헤드쿼터 건물은 청라국제도시역 앞에 지하 7층∼지상 15층, 연면적 12만8000㎡ 규모로 지어졌다. 이에 따라 하나금융지주, 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나저축은행, 하나에프앤아이, 하나생명보험, 하나펀드서비스, 하나금융티아이 등 10개 관계사 임직원 2200여 명은 9월부터 이곳으로 이전한다.
하나금융 청라 이전은 2012년 인천시와 인천경제청, 한국토지주택공사(LH)가 금융타운 조성을 위한 양해각서(MOU)를 체결하며 첫발을 뗐다. 2017년 1단계로 통합데이터센터를, 2019년 2단계로 하나글로벌캠퍼스(인재개발원)를 지었다.
인천경제청은 하나드림타운 1∼3단계 사업에 따라 청라에서 근무하게 되는 하나금융그룹 직원은 모두 4000명에 달할 것으로 예상했다. 이를 발판으로 청라를 핀테크, 블록체인 등 첨단 금융산업이 집적된 글로벌 디지털 금융 중심지로 육성해 국가 경쟁력을 높인다는 전략이다. 윤백진 인천경제청장 대행(차장)은 “하나드림타운이 한국 금융이 세계의 중심에 서는 기폭제가 되길 기대한다”고 했다.
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