달리는 연구실과 눈이 마주쳤다… LG이노텍, 카카오와 자율주행 동맹

카카오모빌리티와 자율주행 솔루션 공동 개발
LG이노텍이 국내 최대 모빌리티 플랫폼 기업과 손잡고 실제 도로 위 환경을 인식하는 인공지능 시장 선점에 속도를 낸다. LG이노텍은 카카오모빌리티와 자율주행 솔루션 공동 개발을 골자로 하는 업무협약을 체결했다고 20일 발표했다.
하드웨어 강자와 소프트웨어 플랫폼의 만남
고성능 카메라·레이더·라이다 센서 융합해 고도화
2030년 모빌리티 센싱 매출 2조 원 목표
피지컬 AI 선점 속도
이번 동맹은 하드웨어와 소프트웨어 분야 각 선두 주자의 핵심 역량을 융합한다는 점에서 주목받는다. 양사는 LG이노텍이 보유한 광학 인지 기술과 카카오모빌리티의 방대한 차량 운행 인프라 및 프로그램 제어 능력을 결합해 차세대 자율주행 시스템 개발에 나설 방침이다.
새로운 자율주행 솔루션에는 카카오모빌리티의 운송 서비스 환경에 맞춰 특화 설계된 LG이노텍의 고성능 카메라, 레이더, 라이다 등 종합 센싱 부품과 카카오모빌리티의 핵심 소프트웨어가 탑재된다. 아울러 완전 자율주행 구현의 선결 과제인 실제 도로 주행 정보 수집에도 양사가 머리를 맞대기로 했다.
LG이노텍은 여객 운송 과정에서 도출되는 고품질의 실시간 주행 데이터를 확보해 센서 모듈의 완성도를 높이는 계기를 마련했다. 카카오모빌리티 역시 데이터 수집부터 기계 학습, 배포 전 과정을 일원화한 데이터 통합 관리 시스템에 글로벌 최고 수준의 광학 기술을 내재화함으로써 시스템의 신뢰도를 한 차원 끌어올릴 계획이다.
류긍선 카카오모빌리티 대표는 하드웨어 선도 기업과의 협력으로 전주기 자율주행 핵심 기술의 내재화를 앞당기게 됐다고 평가하며, 전략적 파트너십을 통해 국내 모빌리티 생태계 전반의 경쟁력을 제고하겠다고 언급했다.
문혁수 LG이노텍 사장은 자율주행의 완성도는 정밀한 데이터 확보에 달린 만큼 이번 협력은 자사 센싱 기술을 고도화할 분수령이 될 것이라고 진단했다. 이어 차량뿐 아니라 로봇, 드론 등 실물 기반의 인공지능 센싱 영역 전반에서 고객 맞춤형 솔루션을 공급하는 선두 기업으로 도약하겠다는 포부를 덧붙였다.
한편 LG이노텍은 스마트폰 부품 사업에서 다져온 광학 제조 역량을 모빌리티와 로보틱스 등 피지컬 AI 영역으로 빠르게 전환하고 있다.
운전 보조 시스템의 핵심 축인 3대 센서(카메라·레이더·라이다) 원천 기술을 모두 보유하고 있어, 고객사 요구에 유연하게 대응할 수 있는 점이 강점으로 꼽힌다. 이들은 오는 2030년까지 모빌리티 센서 사업 부문에서만 연 매출 2조 원을 달성하겠다는 중장기 청사진을 제시한 바 있다.
이를 위해 최근 글로벌 자율주행 시뮬레이션 기업인 어플라이드인튜이션과 기술 파트너십을 맺은 데 이어, 로봇 전문 기업 보스턴다이내믹스와 휴머노이드용 시각 인지 시스템 개발에 착수하는 등 차세대 시장 지배력을 강화하는 데 매진하고 있다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0