모리스, 보석처럼 반짝이는 ‘저스트클릭 프라임 글리터 형광펜’ 신제품 출시

마카 전문기업 모리스가 오늘(18일) 글리터 잉크를 적용한 신제품 ‘저스트클릭 프라임 글리터 형광펜(JustClick Prime Glitter Highlighter)’을 출시한다고 밝혔다.
이번 신제품은 모리스의 대표 노크타입 마커 브랜드인 ‘저스트클릭 프라임(JustClick Prime)’ 라인업에 새롭게 추가되는 제품이다. 기존 형광펜의 필기 및 표시 기능에 글리터 효과를 더해 다이어리 꾸미기, 캘리그라피, 아트워크 등 감성적인 표현이 필요한 다양한 환경에서 활용할 수 있도록 기획됐다.
글리터 형광펜은 반짝이는 표현과 함께 발색력, 가독성, 잉크 안정성을 동시에 구현해야 하는 제품군으로 알려져 있다. 모리스는 자체 마카 잉크 기술력을 기반으로 마일드한 컬러감과 은은한 글리터 효과를 결합해 차별화된 사용 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.
제품에는 캡 없이 사용하는 노크타입 구조가 적용됐다. 버튼을 눌러 사용하는 방식으로 캡 분실 우려를 줄였으며, 뚜껑 없는 노크타입으로 사용 중 뚜껑을 반복적으로 여닫아야 하는 불편함도 최소화했다. 색상은 파우더 블루(Powder Blue), 로즈(Rose), 세이지 그린(Sage Green), 실버(Silver), 골드(Gold), 라벤더(Lavender), 브론즈(Bronze) 등 총 7종으로 구성됐다.
저스트클릭 프라임 글리터 형광펜은 출시 이후 모리스 네이버 스마트스토어를 비롯한 주요 온라인 쇼핑몰과 문구 전문점 등을 통해 순차적으로 판매될 예정이다.
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