AI 비서-첨단기술 품은 ‘더 뉴 그랜저’ 첫선

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 15일 00시 30분

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현대차 ‘플레오스 커넥트’ 첫 탑재
폰 연결 없이도 내비 앱 조작 가능

현대차가 ‘디 올 뉴 그랜저(GN7)’의 부분 변경(페이스리프트) 모델인 ‘더 뉴 그랜저’를 13일 미디어 데이 행사를 통해 공개했다. 뉴스1
현대차가 ‘디 올 뉴 그랜저(GN7)’의 부분 변경(페이스리프트) 모델인 ‘더 뉴 그랜저’를 13일 미디어 데이 행사를 통해 공개했다. 뉴스1
현대자동차가 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’를 처음으로 탑재한 신형 ‘더 뉴 그랜저’를 14일 선보였다. 회사는 향후 전 차종으로 이 시스템을 확대 적용해 ‘소프트웨어중심차량(SDV)’ 전환을 가속화한다는 전략이다.

새로 출시된 ‘더 뉴 그랜저’는 2022년부터 판매된 ‘디 올 뉴 그랜저(GN7)’의 부분 변경(페이스리프트) 모델이다. 외형은 전조등(헤드램프)의 형태가 바뀌는 등 소폭 변화를 준 반면 플레오스 커넥트가 적용된 실내는 완전히 다른 차처럼 바뀌었다.

외형은 전조등 형태가 바뀌는 등 소폭 바뀌었지만 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’가 탑재된 실내는 크게 개선됐다는 평가다. 뉴스1
외형은 전조등 형태가 바뀌는 등 소폭 바뀌었지만 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’가 탑재된 실내는 크게 개선됐다는 평가다. 뉴스1
어지간한 태블릿PC보다 큰 17인치 대형 터치스크린 화면이 센터페이샤에 부착됐다. 이 화면으로 좌석 위치나 각도 조절, 공조기 작동부터 문 잠금과 어린이 보호 기능(내부에서 어린이들이 문을 열어도 열리지 않도록 하는 기능)까지 차의 모든 기능을 제어할 수 있다.

대규모언어모델(LLM) 기반으로 일상 언어(자연어) 음성 인식이 가능한 인공지능(AI) ‘글레오 AI’도 탑재돼 음성으로도 조작이 가능하다. 안드로이드 OS를 기반으로 제작돼 기존에는 휴대전화를 연결해야 쓸 수 있던 내비게이션 애플리케이션(앱) 등도 플레오스 커넥트 스토어에서 내려받은 뒤 바로 사용할 수 있다. 회사 측은 “향후 앱 제작 및 지원이 확대되면 넷플릭스 등 OTT 시청도 가능할 것”이라고 설명했다.

하이브리드 모델은 팰리세이드 2세대 모델인 ‘디 올 뉴 팰리세이드’에 처음 적용된 ‘차세대 하이브리드 시스템’이 적용됐다. 기존 자사 하이브리드 시스템보다 연비와 출력을 높인 시스템이다. 현대차 측은 “가속 페달을 브레이크로 오인해 밟더라도 급발진을 막아주는 ‘페달 오조작 안전 보조(PMSA)’ 시스템이 적용되는 등 안전 사양도 강화됐다”고 덧붙였다. 가격은 4185만 원부터.

#현대자동차#더 뉴 그랜저#플레오스 커넥트#인포테인먼트 시스템#글레오 AI#소프트웨어중심차량#대형 터치스크린
이원주 기자 takeoff@donga.com
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