한국토지주택공사, 인천계양 3기신도시 특별점검 실시… “연말 첫 입주 차질 없이 추진”

한국토지주택공사(LH)가 연말 첫 입주를 앞둔 인천계양 3기신도시 현장을 대상으로 특별점검에 나섰다.인천계양 테크노밸리 공공주택지구에서 조경숙 LH 사장 직무대행(가운데)이 현장을 점검하고 있다.
LH는 14일 인천계양 테크노밸리 공공주택지구에서 품질 및 안전 특별점검을 실시했다고 밝혔다. 이번 점검은 최근 중동 사태에 따른 원자재 가격 상승과 수급 불안정 상황 속에서 안전사고를 예방하고 공사 품질을 확보하기 위해 마련됐다.
아울러 올해 말 3기신도시 가운데 처음으로 입주가 예정된 인천계양 A2·A3블록의 공정 추진 현황도 함께 점검했다.
이날 조경숙 LH 사장 직무대행은 인천계양지구 조성 현장과 A2·A3블록 현장을 직접 방문해 공사 진행 상황을 확인하고 현장 관계자들과 애로사항 및 대응 방안 등을 논의했다.
인천계양지구는 인천 박촌동 일원 약 335만㎡ 규모로 조성되는 3기신도시로, 총 1만8000가구 공급이 계획돼 있다. 현재 도로와 상·하수도 등 기반시설 공사가 진행 중이다.
올해 12월 입주 예정인 인천계양 A2블록은 공공분양 747가구 규모고 A3블록은 신혼희망타운 538가구 규모로 조성된다. 현재 마감 공사가 진행되고 있다.
조경숙 LH 사장 직무대행은 “인천계양지구는 3기 신도시 주민 입주의 시발점이 되는 곳”이라며 “학교와 공원 등 정주여건 조성은 물론 교통 인프라 구축까지 적기에 이뤄질 수 있도록 해야 한다”고 말했다.
이어 “건설 현장의 안전과 품질을 최우선 가치로 두고 공사 관리에 최선을 다해달라”고 당부했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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