李대통령, 다카이치와 19일 안동서 정상회담

李, 1월 다카이치 고향 나라현 방문
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 19, 20일 방한한다. 올해 1월 다카이치 총리의 고향 나라현 방문에 대한 답방으로, 이번 정상회담은 이재명 대통령의 고향인 안동에서 열린다.
日총리, 19~20일 방한…넉달만의 답방
한일 정상, 첫 상호 고향 방문
강유정 청와대 수석대변인은 15일 “다카이치 사나에 일본 총리가 이재명 대통령의 초청으로 5월 19~20일 1박 2일 간 경상북도 안동을 방문한다”고 밝혔다.
두 정상의 만남은 이 대통령이 다카이치 총리 취임 후 올해 1월 13, 14일 1박 2일 일정으로 처음 일본은 방문한 지 4개월 만이다.
다카이치 총리가 안동에 방문하게 되면 한일 양국 최초로 정상 간 ‘상호 고향 방문’이라는 기록으로 남을 것으로 보인다.
두 정상은 다카이치 총리의 방한 첫날인 19일 소인수 및 확대 정상회담, 공동언론발표, 만찬 등 일정을 함께 할 예정이다. 별도의 친교 일정도 포함돼있다.
정상회담에서는 한일 관계의 발전방향에 대해 폭넓게 논의한다. 중동 정세를 포함한 지역 및 글로벌 현안에 대해서도 논의할 것으로 보인다.
경제·민생·지역 현안 등에서 한일 관계 개선에 적극적이었던 양 정상은 이를 한층 심화하는 방안에 대해 의견을 교환할 것으로 관측된다.
강 수석대변인은 “다카이치 총리와의 셔틀외교가 경주, 나라, 안동 등 여러 지방도시로 무대를 확장하면서 양 정상 간 두터운 유대와 신뢰가 심화하고 한일 관계의 미래지향적 발전 기반을 더욱 단단히 하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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