희망조약돌, 도미노피자와 아동 진로탐색 교육 ‘다 함께 피자교실’ 개최

국내NGO단체 희망조약돌은 도미노피자와 함께 아동들의 식품 산업 진로 탐색을 위한 ‘다 함께 피자교실’을 개최했다고 14일 밝혔다.
도미노피자 본사에서 열린 이번 행사는 도미노피자 임직원이 아이들의 눈높이에 맞춰 피자 제조 공정과 위생 관리 방법을 설명하는 방식으로 진행됐다. 이어진 실습 활동에서는 아동들이 본인의 취향에 맞는 토핑을 직접 고르고 도우를 반죽해 구워보는 ‘나만의 피자 만들기’ 시간이 마련됐다. 아이들은 직접 피자를 완성하며 성취감을 느끼고, 평소 접하기 어려웠던 외식 산업 관련 직무를 체험했다.
도미노피자 관계자는 “아이들이 호기심을 가지고 피자를 직접 만들며 즐거워하는 모습을 보니 매우 뜻깊다”라며 “앞으로도 미래 세대의 주역인 아이들이 다양한 진로를 꿈꾸고 건강하게 성장할 수 있도록 다채로운 문화 체험과 진로 교육의 장을 지속적으로 마련하겠다”라고 전했다.
희망조약돌 이재원 이사장은 “단순한 요리 체험을 넘어, 아이들이 식품 산업 현장을 경험하고 직업 세계를 이해할 수 있는 ‘진로 교육’과 ‘문화 체험’에 초점을 맞춰 프로그램을 기획했다”며 “이번 현장 경험이 아이들의 시야를 넓히고 다채로운 꿈을 꾸는 데 소중한 밑거름이 되길 바란다”라고 말했다.
한편, 희망조약돌은 시민들의 자발적인 나눔으로 운영되는 비영리단체로, 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 위한 다각적인 구호 활동은 물론 미래 세대 아동들이 건강한 사회 구성원으로 자립할 수 있도록 양질의 진로 교육 및 문화 체험 프로그램을 전개하고 있다.
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