AB인베브, 칸 라이언즈 최초 ‘올해의 크리에이티브 마케터‘ 3회 선정

오비맥주의 글로벌 본사인 AB인베브가 ‘칸 라이언즈 국제 광고제(The Cannes Lions International Festival of Creativity)’가 수여하는 ‘올해의 크리에이티브 마케터 2026’에 선정됐다고 8일 밝혔다.
이른바 칸 국제광고제 널리 알려진 칸 라이언즈는 미국의 클리오 광고제, 뉴욕 페스티벌과 함께 세계 3대 광고제로 꼽힌다. 1992년부터는 창의적인 마케팅 활동으로 브랜드 혁신과 비즈니스 성장을 이끈 글로벌 기업에 올해의 크리에이티브 마케터상을 수여하고 있다. 역대 수상 기업에는 애플, 코카콜라, 구글, 삼성전자, 마이크로소프트 등이 있다.
AB인베브는 지난해 칸 라이언즈에서 총 37개 ‘라이언(Lions)’ 상을 수상하면서 2022년, 2023년에 이어 올해 크리에이티브 마케터로 선정됐다. 이 상을 3회 수상한 건 칸 라이언즈 사상 AB인베브가 처음이다.
칸 라이언즈는 AB인베브가 창의성을 회사의 핵심 가치로 삼고 실제 매출 성장으로 연결하는 체계를 구축했으며, 마케팅을 넘어 회사 운영 전반에서 그 성과를 꾸준히 증명해 왔다고 평가했다.
한편 AB인베브는 내달 26일 프랑스 칸에서 열리는 칸 라이언즈 어워드 시상식 무대에 올라 ‘올해의 크리에이티브 마케터 2026’ 트로피를 받을 예정이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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