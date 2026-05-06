물구나무 서고 몸 뒤집고…아틀라스, 고난도 기계체조 거뜬

현대자동차그룹의 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스가 5일(현지 시간) 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 개발형 모델이 기계체조를 하는 영상을 공개했다.
이날 보스턴다이내믹스는 자사 유튜브에 ‘아틀라스의 균형 잡기(Atlas Balancing Act)’라는 제목의 숏 폼 영상을 게시했다. 아틀라스는 실제 제조 현장에 투입되는 개발형 모델과 핵심 기능을 테스트하기 위한 연구형 모델로 나뉜다. 개발형 모델의 작동 모습이 공개된 건 이번이 처음이다. 올 1월 세계 최대 정보기술(IT)·가전박람회 CES 2026에서 시연된 것도 연구형 모델이었다.
이번 영상에서 아틀라스 개발형 모델은 제자리에서 물구나무 자세를 취한 뒤 두 손으로 전신을 지지한 채 몸을 수평에 가깝게 유지했다. 몸을 ‘L’자 모양으로 만드는 고난도 기계체조 동작도 선보였다. 이후 몸을 위로 뒤집어 정자세로 일어서기도 했다. 영상 댓글에는 “무섭도록 인상적”, “아틀라스가 올해 올림픽에 출전할 준비가 된 것 같다” 등의 반응이 이어졌다.
이 영상은 아틀라스가 실제 현장 투입 시 비정형적인 자세에서도 작업할 수 있다는 점을 강조한 것으로 풀이된다. 현대차그룹은 2028년부터 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 아틀라스 개발형 모델을 투입할 계획이다.
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