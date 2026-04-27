KT&G, 중진공과 민관 협력 강화… 지역경제 활성화 및 청년창업 육성 지원

KT&G가 중소벤처기업진흥공단과 민관 협력을 강화한다. 이를 통해 지역경제 활성화와 청년창업 육성 등을 지원한다는 계획이다.
KT&G는 지난 24일 서울 성수동 KT&G 상상플래닛에서 중진공과 지역경제 활성화 및 청년창업 육성을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다. 협약식에는 심영아 KT&G ESG경영실장과 이창섭 중진공 기획관리이사 등 양 기관 관계자가 참석했다.
이번 협약에 따라 KT&G는 중진공이 발굴 및 육성한 지역 기반 청년창업 기업의 팝업스토어, 전시회 운영과 온라인 SNS 홍보 등을 지원한다. 이를 통해 로컬 기업의 브랜드 인지도 제고와 판로 확대 등을 뒷받침해 지역경제 활성화에 기여할 계획이다.
또한 KT&G의 청년창업지원 프로그램 상상스타트업캠프 참가자와 중진공 청년창업사관학교 수료자 간 네트워킹 형성을 지원한다. 상상스타트업캠프는 2017년부터 지난해까지 총 182개 창업팀을 배출했으며, 누적 매출 314억 원과 131억 원의 투자 유치 실적을 달성한 바 있다. 이밖에도 기업 육성과 창업 생태계 활성화에 나설 예정이다.
심영아 KT&G ESG경영실장은 “청년창업 육성과 지방경제 활성화가 강조되는 대외환경에 발맞춰 이번 민관 협력을 추진하게 됐다”며 “앞으로도 청년 창업가들을 육성하고, 지속가능한 일자리 창출과 사회적 가치 확산에 기여하겠다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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