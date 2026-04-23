삼성SDS, 1분기 영업익 71%↓…퇴직금 충당 1120억 영향

올해 1분기 매출 3조3529억원, 영업이익 783억원
클라우드 사업 확대로 2분기 실적 회복 전망
2031년까지 AI 풀스택 중심 사업 전환과 신사업∙M&A에 10조 투자
삼성SDS가 올해 1분기 매출 3조3529억원, 영업이익 783억원의 잠정실적을 23일 공시했다.
전년 동기 대비 매출은 3.9% 줄었고, 영업이익은 70.8% 급감했다. 영업이익 감소는 퇴직금 산정 기준 변경에 따른 퇴직급여비용 충당 1120억원을 일시에 반영한 영향이다.
IT서비스 사업 부문 매출은 1조6105억원으로 전년 동기 대비 소폭 증가했다. 이 가운데 클라우드 사업 매출은 6909억원으로 5.8% 성장하며 IT 아웃소싱(ITO) 사업 매출을 넘어섰다. 클라우드 사업은 IT서비스 부문에서 가장 높은 매출 비중을 차지했다.
클라우드 사업 중 삼성 클라우드 플랫폼(SCP) 기반 클라우드 서비스 제공사(CSP) 사업은 공공 업종의 인공지능 전환(AX) 수요 확대에 따른 서비스형 그래픽처리장치(GPUaaS) 증가와 클라우드 네트워크 서비스 확대에 힘입어 12% 성장했다. 클라우드 관리 서비스 공급사(MSP) 사업은 금융·공공 업종 매출 상승과 글로벌 파트너사 협력 확대에 따라 4% 늘었다.
물류 사업 매출은 1조7424억원으로 7.8% 감소했다. 디지털 물류 플랫폼 첼로스퀘어(Cello Square) 매출이 30% 이상 늘었으나, 전반적인 물동량 감소와 운임 하락 영향이 컸다.
삼성SDS는 2분기에 공공 업종 GPUaaS 확대, 금융 업종 매출 상승, 범정부향 지능형 인공지능(AI) 서비스 확산 등 클라우드 사업 성장에 힘입어 실적이 개선될 것으로 전망했다.
삼성SDS는 AI 인프라, AX·AI 서비스, AI 플랫폼·솔루션을 아우르는 ‘AI 풀스택’ 전략을 추진하기 위해 2031년까지 10조원을 투자한다는 방침이다. 글로벌 투자기업 KKR과의 협력을 통해 확보한 신규 자금 1조2000억원과 현금성 자산 6조6000억원 등이 재원이다.
분야별로는 구미 AI 데이터센터와 국가 AI컴퓨팅센터, 시장 수요에 따른 신규 AI 데이터센터 구축 등 AI 인프라에 5조원을 투입한다. AX·AI 서비스와 AI 플랫폼·솔루션 경쟁력 강화에 1조원, 신성장 동력 확보와 글로벌 거점 확장을 위한 전략적 기업 인수합병(M&A)에 4조원을 각각 배정했다.
한편 삼성SDS가 지난 1월 2025년 실적 발표에서 새롭게 추진하겠다고 밝힌 DBO(설계-시공-운영) 사업은 현재 국내 대형 자산운용사가 개발 중인 데이터센터 사업의 개념 설계를 수주해 진행 중이라고 알렸다.
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