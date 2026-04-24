다자녀-신혼부부 특별공급 확대… 5% 잔금 할인

  • 동아일보

글자크기 설정

두산위브 트리니뷰 구명역

‘두산위브 트리니뷰 구명역’ 투시도. 두산건설 제공
‘두산위브 트리니뷰 구명역’ 투시도. 두산건설 제공
두산건설이 5월 부산시 북구 구포동 일원에 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’을 분양할 예정이다.

단지는 지하 3층∼지상 26층, 8개 동, 총 839가구 규모로 조성된다. 이 중 △74㎡A 24가구 △74㎡B 18가구 △84㎡A 180가구 △84㎡B 27가구 △84㎡C 39가구 등 총 288가구를 일반분양한다.

두산위브 트리니뷰 구명역은 분양의 하이라이트로 ‘아이맘부산플랜’을 전면에 내세웠다. 이는 부산시가 출산율 제고와 양육 친화적 환경 조성을 목표로 시행하는 종합 정책이다.

단지는 신혼부부와 다자녀 가구 특별공급 당첨자를 대상으로 분양가의 5%를 잔금에서 파격적으로 할인해주는 혜택을 제공한다.

특히 기존 주택공급규칙 대비 다자녀 및 신혼부부 특별공급 배정 비율을 상향해 당첨 기회를 대폭 넓혔다.

두산위브 트리니뷰 구명역은 구포 및 덕천역 일대에 조성될 약 1만4000가구 규모 신주거타운의 마중물 역할을 하는 단지다. 현재 이 지역은 대규모 재개발 등 정비사업이 순차적으로 추진되고 있다.

단지 바로 앞에 부산 지하철 2호선 구명역이 자리하며 도보권에 KTX와 3호선을 이용할 수 있는 구포역이 위치한 트리플 역세권을 자랑한다. 구포대교, 강변대로를 비롯해 덕천·삼락 나들목 진입이 수월하며 만덕-센텀 도시고속화도로(대심도)와 백양터널 등을 통해 부산 도심 및 내외곽으로 빠르게 이동할 수 있는 사통팔달 교통망을 갖췄다.

단지와 맞닿아 있는 가람중과 인근 구포초도 가까워 ‘안심 학세권’을 형성하고 있다. 일부 가구에서는 탁 트인 낙동강 파노라마 조망이 가능하며 삼락생태공원, 화명생태공원, 대저생태공원 등이 가까워 쾌적한 에코 힐링 라이프를 누릴 수 있다.

미래 가치를 높이는 굵직한 복합 개발도 기대된다. 현재 진행 중인 구포역(경부선) 4층 신축 개발과 구포역∼가야차량기지창 철도 지하화가 나란히 추진된다.

단지는 위브시그니처 측벽 및 커튼월룩이 적용되며 옥탑구조물, 경관조명, 옥상 파라펫 특화(전동)로 차별화할 예정이다. 골프연습장, 스크린 골프연습장, 피트니스센터, GX룸 등 고품격 커뮤니티 시설이 마련된다. 본보기집은 부산시 금곡대로 일원에 마련될 예정이다.

#화제의 분양현장#분양#부동산#두산위브#트리니뷰 구명역#두산건설
김신아 기자 sina@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스