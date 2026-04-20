삼성SDI, 벤츠와 배터리 공급 계약… 차세대 전기 SUV·쿠페 탑재

삼성SDI는 20일 독일 메르세데스 벤츠와 차세대 전기차용 배터리 다년 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.
이날 계약식은 서울 강남구 안다즈 서울강남에서 열렸으며, 최주선 삼성SDI 대표이사와 올라 칼레니우스 메르세데스 벤츠 그룹 회장(CEO), 요르그 부르저 최고기술책임자(CTO) 등 양사 주요 경영진이 참석했다.
이번 계약에 따라 삼성SDI는 차세대 전기차에 탑재될 하이니켈 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리를 수년간 공급한다. 해당 배터리는 높은 에너지 밀도를 기반으로 주행거리 극대화가 가능하고, 장수명·고출력 성능과 함께 삼성SDI의 독자적인 안전성 솔루션이 적용된 것이 특징이다.
메르세데스 벤츠는 이 배터리를 향후 출시할 중소형 전기 SUV와 쿠페 모델 등에 탑재해 전기차 라인업 확대에 나설 계획이다.
양사는 향후 차세대 배터리 선행 개발 등 미래 모빌리티 분야에서도 협력을 지속 확대해 나간다는 방침이다. 특히 벤츠는 전고체 배터리 분야에서도 삼성SDI를 포함한 파트너사들과 협력을 이어가며 전략적 관계를 강화한다는 방침이다.
업계에서는 이번 계약을 계기로 삼성SDI가 글로벌 프리미엄 완성차 고객사를 확보하며 전기차 배터리 시장 내 입지를 한층 강화할 것으로 보고 있다. 동시에 메르세데스 벤츠 역시 안정적인 배터리 공급망을 확보하며 전동화 전략에 속도를 낼 것으로 전망된다.
삼성SDI 관계자는 “이번 파트너십은 양사의 혁신 역량이 결합된 결과”라면서 “글로벌 전기차 시장 선점을 위한 기반을 마련했다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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